Ev Halkının Borç Tutarı 18 Bin Liraya Ulaştı

29 milyon vatandaşın banka benzeri finansal kuruluşlara 541.7 milyar lira tutarında borcu bulunuyor. Toplumun büyük bir kesimini ilgilendiren borçlar devamlı olarak artış göstermekte. Artan işsizlikle beraberinde yüksek enflasyonun karşısında yetersiz gelen maaşlar ve ihtiyaç duyulan ürünlerin fiyat yüksekliği ailelerin harcayacağı geliri daha da düşürüyor. Tüm bunların yanı sıra birlikte borçlanmaya devam eden hane halkının borçları hızla artmakta. Türkiye'de 29 milyon vatandaş finansal kuruluşlara 541.7 milyar lira tutarında borçlandı. Kişi başına düşen ortalama borç 18 bin lirayı aşmakta. Ev halkının Eylül 2016 tarihinde 464.4 milyar lira tutarında olan ortalama borcu 12 aylık süreçte 77.3 milyar lira (Yüzde 16.6) arttı. Ailelerin borçlarının yüzde 90.9'luk kısmı bankalara, kalanı ise finansman şirketleri, TOKİ ve varlık yönetim şirketlerine bulunmakta.

TOKİ’ye Borç 16 Milyar Lira

Merkez Bankası'nın yayınladığı senenin son Finansal İstikrar Raporu’ndan elde edilen veriler dahilinde, ev halkının bankalara 491.8 milyar lira tutarında, finansman şirketlerine ise 15.2 milyar lira tutarında borcu var. TOKİ’ye ise aile halkının toplam borcu 16 milyar lira. En çok ihtiyaç kredisi kulanılmaktayken, ihtiyaç kredilerinin toplam borcu 206 milyar lira tutarında. Bir senede yüzde 19.2 oranında yükselen ihtiyaç kredileri borcu toplam borcun yüzde 38'lik payını elinde tutuyor. İhtiyaç kredilerinden sonra 204 milyar lirayı aşkın konut kredisi borçları gelmekte. Konut kredisi borçları bir senede yüzde 19 oranında artış gösterdi. Kredi kartı borçları 95.8 milyar liraya ulaştı.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB)’nin elde ettiği eylül ayı raporunda, bankalara bireysel kredi ve kredi kartlarıyla borçlanan kişilerin sayısı son bir senede 3 milyon kişi yükselerek 29 milyon kişi oldu. Ortalama kredi bakiyesi ise 18 bin lira seviyesinde seyretmekte. Eylül ayının sonlanmasıyla 158 bin kişi ilk defa bireysel kredi kullandı. İlk defa 136 bin kişi kredi kartı, 35 bin kişi konut kredisi, 81 bin kişi ise ilk kez kredili mevduat hesabı kullandı.