Bursa Endüstri Zirvesi İş Görüşmeleriyle Rekor Kırdı

2 Aralık Cumartesi - Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş. ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından, Takım Tezgahları Sanayici ve İşadamları Derneği (TİAD) ve Makina İmalatçıları Birliği (MIB) işbirliğiyle, T.C Ekonomi Bakanlığı, KOSGEB, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Prestij Yayıncılık destekleri ile düzenlenen Bursa Endüstri Zirvesi’ni bugün Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, T.C Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ziyaret etti.

Fuarı gezen ve yeni teknolojiler hakkında bilgiler alan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu Bursa’nın sanayi ve teknoloji kenti olduğuna dikkat çekerken; “Bursa hem yatırımları, hem ticaret hacmi hem de ülke ekonomisine ihracat anlamında sunduğu katkılar ve sanayi altyapısıyla temayüz etmiş bir ilimiz. Bursa, Türkiye'ye damgasına vuracak bir şehrimiz olmaya devam edecek. Bütün çabamız Bursa büyürse Türkiye büyür mottosundan hareketle çalışmalarımızı yürütmek” dedi.

T.C Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ise; Bursa için son derece önemli olan bu fuarın Türkiye ekonomisi için de son derece kıymetli olduğunu ve T.C Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Bursa Endüstri Zirvesi’ni desteklediklerini kaydetti.

250 Milyon Dolarlık İş Hacmi Bekleniyor!

Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş. ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından düzenlenen Endüstri Zirvesi'ne katılan yabancı alıcılar, fuarın ikinci gününde yerli markalarla B2B programında 700'ün üzerinde iş görüşmesi gerçekleştirdi. 40 binin üzerinde profesyoneli aynı çatı altında buluşturmayı hedefleyen Bursa Endüstri Zirvesikapsamındaki fuarlar, ülke ekonomisini güçlendiriyor. Bursa Metal İşleme Teknolojileri Fuarı, Bursa Sac İşleme Teknolojileri Fuarı, Kalıp Avrasya Fuarı ve Otomasyon Fuarı’nın eş zamanlı olarak düzenlendiği Bursa Endüstri Zirvesi, sektörün nabzını tutmaya devam ediyor. 7 ayrı salonda toplam 40 bin m2 kapalı alanda, 25 ülkeden 410 firma ve firma temsilciliğinin katılımı ile gerçekleştiriliyor.B2B görüşmelerle, bölge ekonomisinin canlandırmasına yapacağı katkının yanı sıra sektörün gelişimi için 250 milyon dolarlık iş hacmi sağlaması hedefliyor.

Bursa’da 1 Günde 700 İş Görüşmesi Gerçekleştirildi

Bursalı firmaların rekabetçi kimliğini güçlendirmek için hamlelerini sürdüren BTSO, Endüstri Zirvesi ile sektörlerin nitelikli büyümesine liderlik ediyor. Makine, uzay havacılık savunma, kompozit ile raylı sistemler sektörü Ur-Ge projeleri kapsamında 6 kıtadan 60 ülkeden 1100'ü aşkın iş insanının katıldığı zirvede 'Ticari Safari' Projesi kapsamında yerli firmalar ve yabancı iş dünyası temsilcileri ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi. Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen ikili iş görüşmesi programında, 300'e yakın katılımcı 700'e yakın iş görüşmesi yaptı. Görüşmelerin oldukça verimli gerçekleştiğini belirten yabancı ülke yatırımcıları fuarın beklentilerinin üzerinde gerçekleştiğini ifade etti.