Emlak Vergisi Ödeyen Emekliler Dikkat! 5 Senelik Ödemeyi Geri Alabilirsiniz

Türkiye'de maaşı yatan 12 milyon civarındaki emekli vatandaşa yasalar tarafından bazı ayrıcalıklar getirildi. En çok hassasiyetin vergi konusunda uygulanmasıyla, emeklilerin muaf olduğu bazı vergiler bulunuyor. Emlak vergisinden emekli vatandaşlar belirlenmiş ölçüde evlerinin olması ve maaşından başka yan geliri olmaması koşuluyla muafiyetten faydalanabilecek. Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK emeklilerinin aldığı maaştan başka geliri bulunmuyorsa, brüt 200 metrekareyi geçmeyen 1 konut için vergi ödemesi yapmıyor. Emekli olduktan sonra başka bir işte çalışıp gelir sağlayan emeklilerse vergi ödemekle yükümlü. Bankadaki mevduat hesabıyla kazanç sağlayan emekliler ise vergi muafiyetinden faydalanabiliyor. Eşinin ölümünden kaynaklı ölüm aylığı alan emekliler, emekli maaşından başka geliri olmasına karşın emlak vergisinden muaf tutuluyor.

Emeklilerin belediyeye giderek konutlarıyla alakalı talepte bulunması ve emekli olduklarını belirtmeleri gerekiyor. Bildirmeleri sonucu belediyeler emeklilerin emlak vergilerini sıfıra indiriyor. Eskiden emlak vergisi ödeyen emekli vatandaşlar belirtilen koşullara uygunsa bağlı oldukları belediyelere dilekçe ile başvuru yaparak 5 sene öncesine kadar ödedikleri parayı geri alabilir.

Yasa şartıyla emeklilerin maaşlarına haciz konulmuyor ve kesinti yapılmıyor. Bazı istisnalar bulunmakta. Bu istisnalar ise Sosyal Güvenlik Kurumu’nun alacaklarının olması ve nafaka. Bu ikisi haricinde emekli vatandaşın izni olmaksızın hiçbir alacak sebebiyle maaşa haciz getirilemiyor. Kredi kartı kullanan bir emekli için banka, emeklinin izni olmaksızın haciz koyamıyor.

İcra Takibi Varsa İcra Dairesine Emekli Olunduğu Bildirilmeli

Kredi alırken veya kredi kartı anlaşması yapılırken imzalanan sözleşmelerin dikkatlice okunması gerekiyor. Maaşa haciz konulmasıyla alakalı bir madde bulunuyorsa bankayla görüşmekte yarar var. İcra daireleri emeklinin yazılı izni olmadığı sürece haciz taleplerini reddediyor. İcra takibi başlarsa icra dairesine gidilerek emekli olunduğu belirtilmeli, icra takip durdurulacaktır.