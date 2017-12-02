Yatırımcılar Stoğu Tüketmek İçin Kampanya Başlattı

Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda TURYAP Genel Müdür Yardımcısı Deniz Çağlar, İstanbul'da azımsanamayacak boyutta gayrimenkul hareketliliğinin olduğuna dikkat çekerek, şehirde satışı gerçekleşen konutların sayısının her geçen sene arttığını belirtti. En çokta son dönemlerde, şehirdeki ilçe sayısının çoğalması, yerleşimin dış cephelere yönelmesi, şehrin nüfusunun artması, İstanbul'a göçlerin ve öğrenci sayısının hızla çoğalması gibi sebeplerle şehirde yüksek oranda yapılaşma olduğunu ifade etti. Çağlar, Beylikdüzü, Esenyurt, Başakşehir, Tuzla, Kurtköy, Çekmeköy, Sultanbeyli gibi ilçe ya da bölgelerde yeni yerleşim yerlerinin yapıldığını söyledi.

İstanbul'un çoğu dış cephelerinde olmak üzere, merkezi ilçelerinde büyük bir gayrimenkul hareketliliğinin gözlemlendiğini ifade eden Çağlar, tahminleri doğrultusunda İstanbul'da 300 bin adet sıfır konutun satışa hazır olduğunu belirtti. Sene sonunun gelmesiyle ve döviz kurunun yükselmesiyle 2018’e girmeden bu stoğu tüketmek isteyen konut sahiplerinin önemli kampanyalara imza attığını anımsattı.

İstanbul’da Konut Almanın Tam Zamanı

Sene sonuna kadar zam gelmeden ve kampanyalar sona ermeden konut almanın daha karlı olacağını belirten Çağlar, İstanbul'daki konutların ve ticari konutların toplamda bağımsız sayısının 3 milyonu aştığını söyledi.

Satışa hazır olan konutların sayısının en fazla olduğu ilçelerin Başakşehir ve Esenyurt olduğunu anlattı. Çağlar, son zamanlarda hızlı gelişim gösteren yeni yerleşim yerlerinin olduğu Tuzla, Kurtköy, Beylikdüzü, Esenyurt, Başakşehir, Sultanbeyli gibi yerlerde bir ailenin oturacağı 2+1 dairelerin bahçe katlarının 150 bin lira, ara katların ise 200 bin liraya olabileceğini dile getirdi.