Kurallara Uymayan Firmalara İdari Para Cezası Kesildi
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Kurallara Uymayan Firmalara İdari Para Cezası Kesildi


Kurallara Uymayan Firmalara İdari Para Cezası Kesildi
Kurallara Uymayan Firmalara İdari Para Cezası Kesildi Tuğçe Gürel - Tarih: 2017-12-02 Saat: 16:05:51
Anasayfa Eko Gündem Kurallara Uymayan Firmalara İdari Para Cezası Kesildi

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, asansör denetimleriyle alakalı açıklamalarda bulunarak, yapılan denetimler kapsamında kurallara uymayanlara idari para cezası verildiğini belirtti.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, açıklamalarda bulunarak 2017 senesinin Aralık ayına kadar olan dönem içerisinde toplam 2 bin 659 asansöre piyasa denetimi ve gözetimi gerçekleştirildiğini belirtti. 

606 Asansör İçin İdari Para Cezası Kesildi

Yapılan bu denetimlerden sonra ilgili mevzuatın şartlarını yerine getirmeyen 606 asansör için toplam kesilen idari para cezasının 4 milyon 736 bin 653 TL olduğunu belirten Özlü, asansörlerin yıllık olarak yapılan kontrolleri dışında, kurallara uyulmadığı doğrultusunda yapılan talepler kapsamında da denetlenebildiğinin altını çizdi. 

Hizmet denetimleri kapsamında yeterlilik verilmiş olan asansör montaj firmalarının ya da yetkili servislerinin, asansör bakım hizmetlerine yönelik gerekli olan kontrollerinde yapıldığını belirten Özlü, bakım yapmak için yeterliliği olmayan firmalar için de kanun kapsamında cezai işlemlerin yapılarak, gerekli görüldüğü takdirde firmaya ait iş yeri ruhsatlarının iptalinin gerçekleştirildiğini ifade etti. 

Asansör Kazalarını Önlemek İçin Firma Hizmetleri Önemli

Asansör kazalarına engel olmak adına, belirtilen firmaların yaptığı hizmetlerin oldukça önemli olduğunu dile getiren Özlü, asansörlerin belirli aralıklar çerçevesinde uygulanan kontrollerinin Bakanlığın yetkilendirmiş olduğu A tipi muayene kuruluşları tarafından yapıldığını sözlerine ekledi. 

Kurallara Uymayan Firmalara Ceza Yağdı

Asansör bakım firmalarını denetleme kapsamında bu sene içerisinde kurallara uymayan firmalara 2 milyonun üstünde cezai işlem uygulandığını belirten Özlü, bakanlık tarafından görevlendirilmiş olan, kontrolleri yürüten toplam kuruluş sayısının ise 34 olduğunu ifade etti.

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