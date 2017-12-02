216 Yapı'dan Milyon Dolarlık Yatırım
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216 Yapı'dan Milyon Dolarlık Yatırım


216 Yapı'dan Milyon Dolarlık Yatırım
216 Yapı'dan Milyon Dolarlık Yatırım Tuğçe Gürel - Tarih: 2017-12-02 Saat: 16:26:57
Anasayfa Emlak 216 Yapı'dan Milyon Dolarlık Yatırım

216 Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Çekmeköy'dee 50 milyon TL yatırım değeri bulunan 216 Koru Plus'ı satışa çıkardıklarını duyurdu.

216 Yapı'nın Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Bülent Dündar açıklamalarda bulunarak, Çekmeköy Taşdelen'de yaklaşık olarak 50 milyon TL değerinde yatırım gerçekleştirdiklerini belirtti. 

Yapılan projenin tanıtımı için düzenlenen toplantıda konuşma gerçekleştiren Dündar, projenin yatırım yapanlara en az yüzde 50 oranında kazanç sağlayacağını belirtti. Çekmeköy'de yapılan beşinci proje olan 216 Koru Plus'ın, bütün ihtiyaçları karşılayacak şekilde olmasından ve Türk aile yapısına uygunluğundan bahseden Dündar, ev sahibi olmanın hayalini kuran vatandaşlar için ellerinden geleni yaptıklarını ve her türlü kolaylığı sağlamak için çabaladıklarını dile getirdi. 

Maliyet Fiyatlarına Yakın Satışlar

Proje kapsamında bilgiler veren Dündar, proje çerçevesinde ilk 20 dairenin maliyet fiyatına yakın bir fiyattan satışının yapılacağını belirterek, ev almak isteyen müşteriler için farklı ödeme kolaylıklarıda sunacaklarını ifade etti. 

İsteyen müşterilere peşinatları teslim tarihinde ödeme, kredileri teslim tarihinde kullanma şeklinde olanaklar sunduklarını belirten Dündar, müşterilere şirket bünyesi çerçevesinde 48 aya varan vade imkanları sağladıklarını da sözlerine ekledi.

Dündar konuşması sırasında yapılan projedeki evlerin yaklaşık maliyetlerine yakın bir fiyattan satışa çıkarıldığını belirterek, projede oldukça iddialı olduklarını ve projeden yüksek prim yapılacağını öngördüklerini kaydetti. 

216 Koru Plas Bölge Dinamiklerine Uygun

6 bin 230 metrekare arazinin üstüne inşa edilen projenin 3 blok ve 13'er kat bulunan binalardan oluştuğunu ifade eden Dündar, 216 Koru Plus'ın bölgedeki dinamiklere uygun bir biçimde planlandığını sözlerine ekledi.

Gereksiz detaylara takılmadan, insanların gündelik yaşantısını kolaylaştırmak için çalıştıklarını belirten Dündar, bu şekilde maliyetlerin düşürülerek, projenin karlı bir yatırım aracına dönüşmesini sağladıklarını ifade etti. 

Çekmeköy 216 Yapı 50 Milyon TL 216 Koru Plus Bülent Dündar
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