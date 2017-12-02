Hükümet Açıkladı! İthalat Dönemi Bitti Üretimi Türkiye'de Yapılacak!

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, KOSGEB'in 500 milyon TL değerindeki destek programıyla yurt dışından getirilen sanayi ürünlerinin Türkiye'de üretileceğini açıkladı. Program hakkında detaylı bilgiler aktaran Özlü, programın amacının ithal edilen ürünlerin yerlileştirilmesi olduğunu ifade etti.

Bursa Endüstri Zirvesi'ne ziyaret gerçekleştiren Özlü, burada basın mensuplarına bazı açıklamalarda bulunarak Bursa'da oldukça güzel bir fuarın gezildiğini ifade etti. Türkiye'nin büyüyüp gelişme gösterdiğini söyleyen Özlü, Türkiye ile Türk sanayisinin ve Türk teknolojisininde büyüme göstereceğini dile getirdi.

Katma Değer Demek Teknoloji Demek

Fuar ziyareti sırasında, gördüklerinden sonra etkilendiğini ve umutlandığını belirten Özlü, Türk sanayisinin, teknolojiyi ithal eden değil, üreten konumunda olacağını kaydetti. Yapılan tüm çalışmaların Türkiye'nin katma değeri yüksek ürünler yapabilmesi adına olduğunu söyleyen Özlü, teknolojinin katma değere eşit olduğunun altını çizdi.

Rekabet gücünün ve yüksek kazançların teknolojiyle eşit olduğunu aktaran Özlü, Türkiye'nin teknolojiyle birlikte büyüme göstereceğini belirterek, ziyaret ettiği fuarın ileriki dönemlerde de devam etmesini istediğini aktardı.

Program Çerçevesinde İthal Edilen Ürünler Türkiye'de Üretilecek

Bakan Özlü, içerisinde bulunduğumuz yıl içerisinde KOSGEB'den 500 milyon TL değerinde bir destek programının açıklandığını belirterek, bu program kapsamında yurt dışından ithal edilecek ürünlerin Türkiye'de üretilmesi için çalışmaların yapılacağını sözlerine ekledi. Ayrıca Özlü, Türk sanayisinin bahsi geçen program kapsamında tasarımlarını ve geliştirmesini yapabilmesi adına bir defalık olmak üzere hükümet tarafından masrafların tamamının ya da belirli bir kısmının ödeneceğini belirtti.