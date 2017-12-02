ASELSAN'a Mentor Graphics'den İkincilik Ödülü!
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ASELSAN'a Mentor Graphics'den İkincilik Ödülü!


ASELSAN'a Mentor Graphics'den İkincilik Ödülü!
ASELSAN'a Mentor Graphics'den İkincilik Ödülü! Tuğçe Gürel - Tarih: 2017-12-02 Saat: 17:11:37
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Mentor Graphics'in bu sene 27'ncisini düzenlediği yarışma kapsamında ikincilik ödülü ASELSAN'ın oldu.

Mentor Graphics'in 27'ncisini düzenlemiş olduğu baskı devre kartları teknolojisi hakkındaki yarışmanın sonuçları belirlendi. Yarışmaya katılım göstererek birbiriyle yarışan şirketlerin, elektronik kart tasarımları, dünyaca ünlü kişilerden oluşmuş jüri tarafından değerlendirmeye alındı. 

Yapılan tasarımlar boyutları, kat sayıları, hat sayıları, yüksek hızlı sincal sayıları gibi bir çok özellikle rakiplerinin üstüne çıktı. Yapılan değerlendirmelerin sonucunda toplam sekiz kategorinin birincileri açıklanarak ödül sahipleri belirlendi. 

Yarışmanın kategorileri ise 'En İyi Genel Tasarım', 'Bilgisayar ve Hafıza Sistemleri', 'Endüstriyel Kontrol, Enstrümantasyon, Güvenlik ve Sağlık', 'Savunma, Havacılık ve Uzay', 'Telekomünikasyon, Ağ Kontrolleri, Hat Kartları', 'Ulaşım ve Otomotiv' olarak belirtilerek, bu kategoriler kapsamında ödüller dağıtıldı. 

ASELSAN'a Yarışmada İkincilik Ödülü

ASELSAN ise elektronik tasarım teknolojisi kapsamında sahip olduğu başarılara birini daha ekleyerek Bilgisayar ve Hafıza Sistemleri kategorisinde ikincilik ödülü almaya hak kazandı. 

ASELSAN'ın oluşturduğu Yüksek Başarımlı Çok İşlemcili Bilgisayar Kartı, sahip olduğu yüksek akımlı ve verimli güç dağıtımıyla, sahip olduğu bileşen sayısıyla, kart büyüklüğüyle ve yüksek hızdaki işaret iletimiyle ön plana çıkarak rakiplerine üstünlük sağladı. 

Birincilik Ödülü Adcom'a

Bahsi geçen kategori kapsamında birincilik ödülü İsrail'den katılan Adcom firmasının oldu. Yarışma sonucu neticesinde en iyi genel tasarım ödülünün sahibi Almanya'dan katılım gösteren Fujitsu Augsburg'un olurken, yarışmada verilen toplam 11 ödülün sahibi olan ülkeler ise Hindistan, Finlandiya, Almanya, İsrail, Çin, İtalya, Portekiz, Kanada ve Türkiye olarak belirtildi. 

Bu sene 27'ncisi düzenlenmiş olan yarışma genelince ASELSAN 2012 senesinde birincilik ödülünü Kompakt Görüntüleme Modülü Kartıyla, 2016 senesinde ise ikincilik ödülünü ise AVPX-C4C Aviyonik İşlemci Kartıyla almaya hak kazanmıştı.

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