Dört Büyüklerin Hisseleri Borsada Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da kasım ayı içerisinde dört büyüklerin yatırımcıları kaybetti. Elde edilen bilgilere göre Borsa İstanbul'daki spor endekslerinde kasım ayı içerisinde yüzde 14.06'lık oranda değer kaybı meydana geldi.

Süper Lig'in liderlik koltuğunu bırakmayan Galatasaray'ın, borsadaki hisseleri Ekim ayı içerisinde yatırım yapanlara en çok kazandırmış spor şirketi olurken, Kasım ayında bu durum tam tersine döndü. Kasım'ın en çok değer kaybını yaşayan spor şirketi olan Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar yüzde 28.64 oranındaki kayıpla yatırımcısını üzdü.

Belirtilen dönemler içerisinde Galatasaray'dan sonra en çok değer kaybı yaşayan şirket ise Trabzonspor'a ait olan Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği oldu. Yatırımcısına kasım ayında kaybettiren spor şirketinin yaşadığı değer kaybı yüzde 19.22 oldu.

Fenerbahçe Kasım'da En Az Kaybettiren Şirket

Ayrıca Beşiktaş'ın hisseleri kasım ayı içerisinde 10.86 oranında değer kaybederken, Fenerbahçe'ye ait Fenerbahçe Futbol AŞ'nin hisselerinde ise 3.88 düşüş gerçekleşti. Fenerbahçe Futbol AŞ.'nin hisselerinde son dört aydır yaşanan düşüşle yatırımcıların yüzü gülmezken, kasım ayı içerisinde yine düşüş kaydeden Fenerbahçe Futbol AŞ, dört büyükler içerisinden yatırımcılarına en az kaybettirmiş olan spor şirketi olarak yerini aldı.

2017 senesinin 11 aylık dönemi göz önüne alındığında ise Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği'ne yatırım yapanlar en çok kaybedenler olurken, bahsi geçen şirketin 11 aylık dönem içerisinde hisse değerleri yüzde 27.46 oranında azalma yaşadı.

Beşiktaş 11 Ayda Yatırımcısına En Çok Kazandıran Şirket

Söz konusu dönem içerisinde Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar'a ait olan hisselerde ise yüzde 19.62 oranında değer kaybı yaşanırken, Fenerbahçe Futbol AŞ'nin hisselerinde ise yüzde 14.87 oranında değer kaybı oluştu. Bahsi geçen 11 aylık dönem süresince yatırımcısının yüzünü güldüren tek spor şirketi ise yüzde 0.50'lik değer artışıyla Beşiktaş oldu.