Ekonomi Bakanı Zeybekci : Kurlar Hakkında Endişe Duyulmasın
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Ekonomi Bakanı Zeybekci : Kurlar Hakkında Endişe Duyulmasın


Ekonomi Bakanı Zeybekci : Kurlar Hakkında Endişe Duyulmasın
Ekonomi Bakanı Zeybekci : Kurlar Hakkında Endişe Duyulmasın Tuğçe Gürel - Tarih: 2017-12-02 Saat: 18:03:50
Anasayfa Eko Gündem Ekonomi Bakanı Zeybekci : Kurlar Hakkında Endişe Duyulmasın

Ak Parti ilçe grup toplantısında konuşan Zeybekci, dalgalanma yaşanan döviz kurları hakkında kaygı duyulmaması gerektiğini ifade etti.

Ak Parti'nin Çal ilçe teşkilatı olağan kongresinde konuşma gerçekleştiren Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, bazı kesimlerin kurla oynadıklarını fakat endişe duyulması gereken bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti. 

17-25 Aralık süreçlerini, gezi olaylarını, ihanet olarak sınıflandıran Zeybekci, aktörlerin, sistemin, rakamların, konuların hatta hedefin dahi aynı olduğunu belirtti. 15 senedir hükümetin destan yazdığını savunan Zeybekci, düşmanların oklarının hedefinin hak ve doğrudan taraf olanlara çevrildiğini ifade etti. 

Dava Konuları Çarpıtılıyor

Bahsi geçen kesimlerin Amerika Birleşik Devletleri'nde komedi sergileyerek, mahkeme tiyatrosu yaptığının altını çizen Zeybekci, Zarrab'ı sanık olarak alarak, tanık olarak dinlediklerini dile getirdi. Zarrab'ın verdiği ifade çerçevesinde İran'a yönelik yaptırım ve ambargo konularının dile getirilmediğini belirten Zeybekci, dava kapsamında Zarrab'ın Türkiye'de ne yaptığı ve kimlerle görüştüğü şeklindeki konuların görüldüğünü vurguladı. 

Bahsi geçen konularda Türkiye'nin başını ağrıtmaya yönelik hiç bir durum olmadığını belirten Zeybekci, bazı kesimlerin lafları çevirdiğini ve bunun sonucunda olayı Ak Parti'yle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bağlamaya çalıştıklarını sözlerine ekledi. 

Dava Bir Tiyatro Oyunu

Davanın genel anlamda bir tiyatro olduğunu dile getiren Zeybekci, bunun Türkiye aleyhine oynanan bir tiyatro oyunu olduğunu belirtti. 17 Aralık 25 Aralık döneminde başlatılan bu tiyatroya kananların CHP olduğunu savunan Zeybekci, Türkiye'nin bu tip tuzaklara düşmeyeceğini vurguladı.

Türkiye'nin kendi ayakları üzerinde durduğuna dikkat çeken Zeybekci, 2016 senesinde 15 Temmuz tarihinde yaşanan darbe girişiminde Türkiye'nin göstermiş olduğu performansı anımsattı. 

Büyüme Rakamları 11 Aralık'ta

11 Aralık tarihinde beklenilen büyüme rakamlarının ortaya çıkacağını ve Türkiye'nin bu konuda dünya genelinde bir numara haline geleceğine değinen Zeybekci, 2017 senesinin sonuna Türkiye'nin tarihi zirvelerle ulaşacağını belirtti. 

Bir süredir dalgalanmaların devam ettiği döviz kurları hakkında yorumlar yapan Zeybekci, döviz kurlarıyla oynandığını ve kurlarla ilgili daha önceki açıklamalarında spekülasyonlar olduğunu belirttiğini ifade etti. 

Türkiye'nin kısa vadeli borçları, özel sektör borçları ve devletin borçları göz önüne alındığında hiç bir durum olmasa dahi, bu borçların ödenebilmesi için rezerve sahip olduğunu dile getiren Zeybekci, kurlar hakkında kaygı duyulacak bir durumun söz konusu olmadığını aktardı.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Döviz Kurları Tiyatro Mahkemesi Zarrab
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