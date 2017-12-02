Yerli Otomobilin Fiyatı Nasıl Belirlenecek?
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Yerli Otomobilin Fiyatı Nasıl Belirlenecek?


Yerli Otomobilin Fiyatı Nasıl Belirlenecek?
Yerli Otomobilin Fiyatı Nasıl Belirlenecek? Seda Polat - Tarih: 2017-12-02 Saat: 19:15:33
Anasayfa Otomotiv Yerli Otomobilin Fiyatı Nasıl Belirlenecek?

Bakan Özlü’den yerli otomobil ile ilgili bir açıklama daha geldi.

Bakan Özlü’den yerli otomobil ile ilgili bir açıklama daha geldi. Özlü, yerli otomobilin elektrikli olacağını ve 2019 yılından itibaren de siparişlerin alınacağını belirtti. Yerli otomobilin fiyatının da piyasaya göre belirleneceğini söyledi.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yaptığı açıklamada yerli otomobilin elektrikli olacağından bunun yanında da en az 4 modelle üretileceğinden bahsetti. Yerli otomobilin fiyatı konusuna da değinen Bakan Özlü, yerli otomobilin fiyatının profesyonel teknik ve mali analizler neticesinde piyasa şartlarına göre belirleneceğini belirtti.

Tasarlanan yerli otomobili satmaya çalışmaktan daha çok, iyi bir pazar araştırmasıyla hangi ürünün satılacağını belirleyerek o ürünü üreteceklerini söyleyen Bakan, yerli otomobilin üretilmesi konusunda da oldukça heyecanlı.

OGG Her Hafta Toplanıyor!

2 Kasım tarihinde yerli otomobilleri üretecek 5 babayiğitin açıklandığını söyleyen Bakan  Özlü, açıklandığı günün öğle sonrasında Ortak Girişim Grubu’na brifing verdiklerini söyledi. TÜBİTAK’ın yaptığı çalışmaları OGG’ye anlattıklarını söyleyen Özlü, OGG’nin CEO’larının her hafta toplanıp neler yapıldığını konuştuğunu da söyledi.

İstanbul’da bir ofis açılacağının işaretini veren Özlü, başkanlığını kendisinin yaptığı bir yönlendirmek komitesi kurulduğunu söyledi. Bu komitenin ayda bir toplanıp değerlendirmeler yaptığını dile getiren Özlü, OGG üyelerinin yerli otomobil konusunda oldukça istekli olduğunu da özellikle belirtti. Küresel bir başarı hedeflendiğini söyleyen Özlü, çıtanın çok yüksek olduğunu söyledi. Bu sebeple de atılan her adımın profesyonel bir şekilde atıldığının altını çizdi.

OGG’nin uluslararası alanda faaliyet gösteren bir danışmanlık şirketiyle anlaştığını söyleyen Özlü, söz konusu şirketin Vietnam’da aynı projeyi gerçekleştirmek isteyen bir yatırımın da danışmanlığını yaptığını söyledi. 

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