Yüksek Binaya Artık Yer Yok!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Erdoğan, silueti bozan binalar için Ankara ve İstanbul’un yeni belediye başkanlarına talimat verdiğini ve bu amaç için gereğini yapmalarını gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, binaların 5+1 katı geçemeyeceğini ve yüksek binalara artık müsaade edilmeyeceğini söyledi.

Ankara ve İstanbul’un yeni Büyükşehir Belediye başkanlarını uyaran Erdoğan, şehirlerin görüntüsünü bozan binalar ile ilgili belediye başkanlarının gereğini yapacaklarını söyledi. Erdoğan ayrıca “Göreceksiniz neler olacak.” Sözünü de konuşmasına ekledi. Erdoğan Türkiye genelinde binaların 6 katı geçemeyeceğini özellikle belirtti.

Daha Önce Eski Belediye Başkanlarını Uyarmıştım!

Erdoğan’ın başkanlığında geçtiğimiz gülerde toplanan Adalet ve Kalkınma Partisi, MYK’da çevre düzenlemeleri ve belediyecilikle ilgili detayları masaya yatırdı. Çalışmaları dikkatle dinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, çevreye duyarlı kentler olması için çok fazla talimat verdiğini söyledi.

Erdoğan konuşmasında İstanbul ve Ankara’nın eski belediye başkanlarına da aynı talimatı verdiğini bu konuda özellikle uyardığını söyledi. Eski belediye başkanlarının Recep Tayyip Erdoğan’a haklısınız dediğini ancak bu sözlerin havada kaldığını belirtti. Erdoğan verdiği talimat ve uyarıların uygulanmadığını vurguladı.

Bu konularda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı da uyardığını belirten Erdoğan, bakanlığın bu konuda çok fazla ihmali olduğunu söyledi. Tüm uyarı ve talimatlara rağmen değişen bir şey olmadığını söyleyen Erdoğan, her yerde çok katlı binaların olduğunu da belirtti.

Özellikle İstanbul’un silüetini bozan binaların tıraşlanması gerektiğini söyleyen Erdoğan, yeni Büyükşehir Belediye başkanına bu konu hakkında talimat verdiğini ve yakın zamanda uygulanmaya geçeceğini söyledi.