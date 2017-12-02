Yatırımlar Tek Tek Bitiyor! Ovit Hizmete Girdi!

Türkiye’nin en uzun tüneli olarak bilinen Ovit Tüneli’nin yapımı bitti. Tünel belirtilen bitim tarihinden tam 10 gün önce kullanıma açıldı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Arslan, dün itibariyle Ovit tünelinden geçişlere izin verildiğini, bunun sebebinin de yağan kar olduğunu belirtti. Yağan kardan dolayı dağların geçit vermediğini söyleyen Bakan, kontrollü bir şekilde tüneli 10 gün öncesinden hizmete açtıklarını dile getirdi.

Karadeniz ile Doğu Anadolu’yu birbirine bağlayan en önemli koridorlardan olan Erzurum- Rize karayolunun Ovit Dağı Geçidi’nde inşası tamamlana tünel, Türkiye’de şimdiye kadar yapılan en uzun tünel.

Kar Erken Geldi, Ovit Açıldı!

Bu projenin önemine değinen Arslan, Karadeniz’i Doğu Anadolu’ya bağlayan bu proje ile Karadeniz trafiğine girmeden Doğu Anadolu’daki ülkelere gidişatın daha kolay olacağını belirtti.

Arslan, önceki yıllarda kar yağışı sebebiyle geçidin trafiğe kapatıldığını hatırlatarak, bu mevsimlerde Ovit Geçidi’nin geçit vermediği ve bu sebeple de buradaki yolun kapatılıp kullanılmasına izin verilmediğini belirtti. Kış ayları boyunca yani 3-4 ay boyunca kapatılan bu yolun, dün de kapanması Ovit Tüneli’nin daha erken açılmasına neden oldu. karın 10 gün önceden yağması tünelin de 10 gün öncesinde açılmasına gerekçe duydurdu. Bu sebeple de Ovit Tüneli kontrollü bir şekilde geçişlere açıldı.

Tünelde bir gidiş bir de geliş olarak ulaşımın sağlandığını söyleyen Arslan, Ovit tünelinin iki tüpünden birinin bu yıl açıldığını, diğer tünelin de önümüzdeki yıl hizmete kavuşturulacağını söyledi.