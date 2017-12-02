Prim Borcu Olan Vatandaşlar Dikkat! Kredi ile Emeklilik Mümkün!
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Prim Borcu Olan Vatandaşlar Dikkat! Kredi ile Emeklilik Mümkün!


Prim Borcu Olan Vatandaşlar Dikkat! Kredi ile Emeklilik Mümkün!
Prim Borcu Olan Vatandaşlar Dikkat! Kredi ile Emeklilik Mümkün! Seda Polat - Tarih: 2017-12-02 Saat: 20:30:46
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Çiftçiler, esnaf ve sanatkarlar, serbest meslek erbapları vb. bu haber sizin için!

Çiftçiler, esnaf ve sanatkarlar, serbest meslek erbapları vb. bu haber sizin için! Bu alanlarda çalışan  Bağkur sigorta güvencesine sahip olup da yaşları dolmasına rağmen prim borcunu ödeyemedikleri için emekli olamayan yüzbinlerce kişi var.

Aynı durum SSK’lılar için de geçerli. Yıllarca ödenemeyen prim borcu katlanarak artmaya devam ediyor. SSK’lılar kendi primlerini kendi ödeyemedikleri için yani işverenler ödedikleri için ne yazık ki eksik primlerini tamamlama gibi bir imkanları yok.

SSK’lılar da Aynı Haktan Yararlanmak İstiyor!

Primlerini kendileri ödeyen kesime yani Bağkur’lu kesime tanınmış olan haklar mevcut. Mesela 10-15 yıllık prim borcunu Bağkur’lu olan vatandaş tek bir kalemde ödeyebiliyor.

TESK Başkanı Palandöken, geçtiğimiz günlerde SGK ve Ziraat Bankası üst yönetimiyle de bu konuyu görüşmüştü. Sonrasında da Gümrük Bakanı Bülent Tüfenkci’nin katıldığı bir toplantıda bu işlem için kredi verecek bankalara Halkbank’ın da dahil olduğu ifade edilmişti. Bu iki banka yani Halkbank ve Ziraat Bankası’yla SGK’nın birkaç gün içinde bir protokol imzalayacağı belirtildi.

İmzalanan protokol sayesinde vatandaşlar tamamlanması gereken sigortalılık süresini ve tamamlanması gereken yaşı tamamlayanlar eksik primlerini ödeyip hemen emekliliğe ayrılabilecek. Bu nedenle de düşük faizli kredi çekebilecek. İki bankadan alınacak kredinin vadesi henüz belli değil. Borç yükseldikçe vadenin de 4-5 yıla çıkması bekleniyor. Yalnız bu haktan doğum ve askerlik borçlanması yapacaklar, esnaf, çiftçi, muhtarlar ve şirket ortakları yararlanabilecek.

SSK’lılar ise kendilerine e aynı hakkın verilmesini talep ediyor. 60-65 yaşına gelmiş ve şartları sağlayan birçok vatandaş var ancak bu vatandaşlar prim borçları nedeniyle emekliliğe ayrılamıyor. SSK’lı emekliler bu durumdan oldukça rahatsız. 

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