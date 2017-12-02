Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çiftçiye Müjde! Hayvancılığa Destek Geliyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kars’ta gerçekleşen AKP’nin 6. Olağan İl Kongresine katıldı. Erdoğan buradan hayvancılıkla uğraşanlara seslendi. Erdoğan küçükbaş hayvanlara 25, büyükbaş hayvanlara ise 250 TL destek verileceğini söyledi.

Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kars’ta katıldığı olağan kongrede konuştu. Erdoğan hayvancılığa gelecek destek ile ilgili detaylara değindi.

Cumhurbaşkanı, ülkede uzun zamandır et fiyatlarının yüksekliği ile ilgili tartışmaların olduğunu söyleyerek, Kars’ın hayvancılık için yüksek potansiyeli bulunduğuna dikkat çekti. Erdoğan, bir kişinin 50 baş hayvan bakması durumunda, bunların kesime gidişinde kendisine teşvik verileceğini belirtti.

Erdoğan teşviklerin verileceği tarihi de açıkladı. 1 Ocak’tan itibaren teşvikin gerçekleştirileceğini söyleyen Erdoğan, küçükbaş hayvanlar için 25, büyükbaş hayvanlar için ise 250 lira destek verileceğini belirtti.

Yem Fiyatları da Artmıştı!

Geçtiğimiz günlerde yem fiyatlarına %100 zam gelmesi çiftçiyi oldukça zor bir duruma sokmuştu. Bu durumdan etkilenen çiftçi süt fiyatlarında artışa gitmişti. Yem fiyatlarındaki bu artış ülkeyi de ithal yeme itmişti ve Türkiye’de yem fiyatlarının düşmesi için yurt dışından hayvan yemi getirtilmişti.

Yem fiyatlarına getirilen bu zam, hayvancılıkla uğraşan kesimi zor duruma düşürdüğünden hayvan fiyatlarında dolayısıyla da et fiyatlarında artış olmuştu. Buna çözüm olarak da ithal hayvan getirtilerek et fiyatları düşürülmeye çalışılmıştı.

Ucuz et için ithal olarak getirilen hayvanlara da yerli üreticiler tepki göstererek, yerli üreticilerin korunması gerektiğini söylemişti. Bunun üzerine Bakan Fakıbaba, bu durumun geçici olduğunu belirtmişti.

Gelen teşvik ile birlikte et fiyatlarında da düşüş bekleniyor.