Engelli Vatandaşın Ürettiği Ürünlerin İhracat Girdisi 7 Milyon Euro
Advert Advert Advert


Engelli Vatandaşın Ürettiği Ürünlerin İhracat Girdisi 7 Milyon Euro


Engelli Vatandaşın Ürettiği Ürünlerin İhracat Girdisi 7 Milyon Euro
Engelli Vatandaşın Ürettiği Ürünlerin İhracat Girdisi 7 Milyon Euro Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-02 Saat: 21:06:52
Anasayfa Eko Gündem Engelli Vatandaşın Ürettiği Ürünlerin İhracat Girdisi 7 Milyon Euro

Kocaeli Sanayi Odası (KSO)’nın engelli bireylerin üretim sürecinde yer almaları hedefiyle 2006 senesinde açılan Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi, konfeksiyon üretiminin tümünün, dünyanın her yerine ihracatını gerçekleştiriyor.

Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi Türkiye ekonomisine 7 milyon euro tutarında gelir sağlıyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra zihinsel engelli çocuğuyla Türkiye'ye yerleşen Avusturyalı Beatrice Brunninger'in engelli vatandaşların hizmeti için bağışladığı İzmit'in Akmeşe köyündeki 72 dönümlük arazide kurulan merkez, tekstil, süs bitkisi, mantar, meyve ve sebze yetiştiriciliği sektörlerinde 114 engelliye iş olanağı sunuyor.

Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Merkezin Genel Müdürü Hüsnü Bayraktar, 2006 senesinde hizmete açılan merkezde 2009 senesine kadar tavşan ve bal üretimi yaptıklarını, zarar eden bu bölümler kapatıldıktan sonra üretimin konfeksiyona ağırlık verdiğini dile getirdi.

Kapasite Her Geçen Sene Yükseltiliyor

Merkezin kapasitesinin devamlı yükseldiğini ve konfeksiyonda ciddi boyutta üretim ve istihdam artışı oluştuğunu ifade eden Bayraktar, önceden 5 bin 400 metrekare kapalı alanlarının olduğunu, şimdi ise 4 bin metrekare daha eklendiğini söyledi. Merkezde iş olanağı sunulan engelli personellerin sayısı 40 kişiden 114'e yükseldi. Bayraktar’ın hedefleri ise 2018 senesinin sonuna kadar çalışan engelli personellerin sayısını 150'ye çıkarmak.

Hazır giyim şirketi olan Metraco Anonim Şirketi’yle 2012 senesinde fason iş ortaklığı yaptıklarını anımsatan Bayraktar, konfeksiyon bölümünde ilk sırada Scotch & Soda olacak şekilde dünyanın ünlü markaları için günde 2 bin 500 parça üretim gerçekleştirdiklerini söyledi.

Konfeksiyon üretiminin tümünün ihraç edildiğine dikkat çeken Bayraktar, ihraç edilen malların yüzde 90'lık bölümünün Hollanda'ya yapıldığını anlattı. Engelli personelin diktiği ürünler Yeni Zelanda'dan Brezilya'ya, Japonya'dan Arap ülkelerine, dünyanın dört bir yanına dağılıyor. Avrupa ülkelerinin hepsinde bu ürünlerin kullanıldığını belirten Bayraktar, engelli vatandaşın Türkiye ekonomisine senede 5 ila 7 milyon euro arasında döviz girdisi sağladığına dikkat çekti.

Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi Konfeksiyon Üretimi İstihdam Engelli Hüsnü Bayraktar
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek