Engelli Vatandaşın Ürettiği Ürünlerin İhracat Girdisi 7 Milyon Euro

Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi Türkiye ekonomisine 7 milyon euro tutarında gelir sağlıyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra zihinsel engelli çocuğuyla Türkiye'ye yerleşen Avusturyalı Beatrice Brunninger'in engelli vatandaşların hizmeti için bağışladığı İzmit'in Akmeşe köyündeki 72 dönümlük arazide kurulan merkez, tekstil, süs bitkisi, mantar, meyve ve sebze yetiştiriciliği sektörlerinde 114 engelliye iş olanağı sunuyor.

Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Merkezin Genel Müdürü Hüsnü Bayraktar, 2006 senesinde hizmete açılan merkezde 2009 senesine kadar tavşan ve bal üretimi yaptıklarını, zarar eden bu bölümler kapatıldıktan sonra üretimin konfeksiyona ağırlık verdiğini dile getirdi.

Kapasite Her Geçen Sene Yükseltiliyor

Merkezin kapasitesinin devamlı yükseldiğini ve konfeksiyonda ciddi boyutta üretim ve istihdam artışı oluştuğunu ifade eden Bayraktar, önceden 5 bin 400 metrekare kapalı alanlarının olduğunu, şimdi ise 4 bin metrekare daha eklendiğini söyledi. Merkezde iş olanağı sunulan engelli personellerin sayısı 40 kişiden 114'e yükseldi. Bayraktar’ın hedefleri ise 2018 senesinin sonuna kadar çalışan engelli personellerin sayısını 150'ye çıkarmak.

Hazır giyim şirketi olan Metraco Anonim Şirketi’yle 2012 senesinde fason iş ortaklığı yaptıklarını anımsatan Bayraktar, konfeksiyon bölümünde ilk sırada Scotch & Soda olacak şekilde dünyanın ünlü markaları için günde 2 bin 500 parça üretim gerçekleştirdiklerini söyledi.

Konfeksiyon üretiminin tümünün ihraç edildiğine dikkat çeken Bayraktar, ihraç edilen malların yüzde 90'lık bölümünün Hollanda'ya yapıldığını anlattı. Engelli personelin diktiği ürünler Yeni Zelanda'dan Brezilya'ya, Japonya'dan Arap ülkelerine, dünyanın dört bir yanına dağılıyor. Avrupa ülkelerinin hepsinde bu ürünlerin kullanıldığını belirten Bayraktar, engelli vatandaşın Türkiye ekonomisine senede 5 ila 7 milyon euro arasında döviz girdisi sağladığına dikkat çekti.