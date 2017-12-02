Çölyak Hastaları İçin Bu Makarna İthal Makarnadan Daha Ucuz!

Gaziantep’li şirket ilerleyen süreçte glütensiz un üretimi yapmayı da düşünüyor. Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Beşler Makarna Genel Müdürü Kemal Çakmak, Türkiye'de azımsanamayacak kadar çölyak hastasının olduğunu dile getirdi. Çölyak hastalarının glütensiz ürünler kullanmasının gerektiğini anlatan Çakmak, glütensiz ürünlerin çoğunluğunun ithal edildiğini söyledi.

Halka çölyak hastalığını anlatmak ve bilgilendirmek hedefiyle 5 senedir glütensiz makarna ürettiklerini ve bunu sosyal sorumlulukları olarak gördüklerini ifade eden Çakmak, sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde çalıştıklarını ve güzel geri dönüşler aldıklarını söyledi.

Hastalar Glütensiz Ürün Bulmakta Zorlanıyor

Çölyak hastalarının glütensiz ürünleri bulmakta sorun yaşadığını ifade eden Çakmak, hastaların oldukça zorluk çektiğini gözlemlediklerini, bu hastalığa sahip insanların hayatlarının çok zor olduğunu dile getirdi. Glütensiz ürünlerin çok pahalı olduğuna ve ithal alındığına dikkat çeken Çakmak, bu gözlemleri sonucunda hastaların kendilerine uygun makarnayı kolay bulabilmelerini ve satın alabilmelerini hedeflediklerini anlattı. Senelik bazda 2 bin ton glütensiz makarna ürettiklerini belirten Çakmak, ithal makarnanın fiyatından yüzde 25 daha ucuz olduğuna dikkat çekti. İthal alınan glütensiz makarnanın bir paketinin 25 liraya satıldığını, firmanın ise 5-6 liradan sattığını ifade eden Çakmak, makarnayı burgu, şehriye, kalın kesme olacak şekilde üç çeşit ürettiklerini söyledi. İlerleyen süreçte bir çeşit daha üretmeyi hedefleyen firma, glütensiz un da satmayı düşünüyor.

Yapılan incelemeler sonucu Türkiye'de 1.5 milyon civarında çölyak hastası olduğuna dikkat çeken Çakmak, bu hastaların büyük kısmının Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaşadığını belirtti. Hastaların büyük çoğunluğu ise Şanlıurfa'da bulunuyor. Çölyak hastaları glütenli ürünleri tükettiği zaman hastalık kansere dönüşme riskini taşıyor. Çakmak, glütensiz ürünlerin üretilmesi ve satışı yönündeki taleplere cevap alındığında, hastaların bu ürünleri bulmasının daha kolay olacağını ifade etti.