İstanbul Altın Rafinerisi Engelli Vatandaşa Geçim Kaynağı Oldu
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İstanbul Altın Rafinerisi Engelli Vatandaşa Geçim Kaynağı Oldu


İstanbul Altın Rafinerisi Engelli Vatandaşa Geçim Kaynağı Oldu
İstanbul Altın Rafinerisi Engelli Vatandaşa Geçim Kaynağı Oldu Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-02 Saat: 21:51:22
Anasayfa Eko Gündem İstanbul Altın Rafinerisi Engelli Vatandaşa Geçim Kaynağı Oldu

İstanbul Altın Rafinerisi (İAR)’nin açtığı Engelleri Aşalım Atölyesi'nde iş olanağı sunduğu engelli vatandaşın geçim kaynağı oldu.

Gram altının üretildiği atölyede 18 ile 45 yaş arasındaki fiziksel engeli, zihinsel ve işitsel engeli olan 14 vatandaş, engelleriyle altın üretti. İstihdamdaki paylarının artması sağlanan engelli vatandaşlar, ailelerini zorlamadan kendi gelirlerini elde edebiliyor.

Muhabirlere açıklama yapan İAR Başkan Vekili Başak Halaç, İAR ailesi olarak daima engelli bireylere özel ilgi göstermek istediklerini söyledi. Bu hedef doğrultusunda belirlenen şehirlerde 8 adet engelli okulu açan firma, her sene sayıları binlerce kişiye ulaşan piknikler düzenliyor. Pikniğe “Şölen” diye tabir eden Halaç, bu etkinliğe ek olarak sayısı 5 bini bulan vatandaşa tek tek gezerek ulaştıklarını anlattı. Halaç, bu engelli ailelere ulaştıkları için gurur duyduklarını dile getirdi.

Diğer Firmalara Da Örnek Olmayı Diliyorlar

İhtiyaç sahibi ailelere tek tek ulaşıldığını ifade eden Halaç, projenin yeni olmadığını ve daima akıllarında bu projeyi gerçekleştirme hayallerinin olduğunu belirtti. Bu hayalleri doğrultusunda engelli bireyleri işe almaya başladıklarını bildiren Halaç, engelli personelin sayısının gün geçtikçe çoğaldığını anlattı. Engelli personellerden bazısı işitme, konuşma engelli, bazısı ise fiziksel engele sahip. İşletmede mental engeli bulunan personel de var. Engelli vatandaşlara iş olanağı sunmaktan oldukça memnun kaldıklarını belirten Halaç, zamanla atölyede çalışanların çoğunluğunun engelli olduğunu, bu sebeple atölyeye Engelleri Aşalım Atölyesi ismini verdiklerini söyledi. Atölyenin oldukça verimli ve bereketli olduğunu anlatan Halaç, bunun maneviyatının yüksek olduğunu belirtti. İAR’ın sektörde yol gösterici bir şirket olduğuna değinen Halaç, sosyal projeler için de örnek alınma dileğinde bulundu ve Türkiye'de böyle girişimlerin artmasını istediğini belirtti.

İAR Sosyal Projeler ve Engelliler Koordinatörü Aydın Avşar, İAR’ın gram altın üretim alanında 14 engelliyi istihdam ettiğine değindi. Hedeflerinin engelli bireylerin hayatını daha iyi koşullarda sürdürebilmesi olduğunu anlatan Avşar, engellilere ekonomik bağımsızlıklarını kazanmakta yardımcı oldukları için gurur duyuyor.

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