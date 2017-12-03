Yıldız Holding Atılımlarına Hız Kesmeden Devam Ediyor

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker basın mensupları ile bir araya gelerek firmalarının çalışmaları hakkında bilgi verdi. Gruba eşlik eden Yıldız Holding İşlenmiş Et, Dondurulmuş Gıda ve Kişisel Bakım Grup Başkanı Oğuz Aldemir, Yıldız Holding bünyesindeki Kerevitaş markasının Besler firmasını satın almasının ardından 2 buçuk milyar lira ciro büyüklüğü ile ülkenin en büyük ikinci gıda şirketi konumuna yükseldiğini söyledi. Kerevitaş tarafından elde edilen cironun yüzde 15’lik bir kısmının ihracattan kaynaklandığını ifade eden Aldemir, markanın son 3 yıl içerisinde 2 kat büyüyerek mevcut piyasa değerine ulaştığını açıkladı.

Bölgesel Güç Olacağız

Kerevitaş markasının büyüyerek yurt içi ve yurt dışında önemli bir marka haline gelebilmesi için Besler’i satın alması gerektiğini söyleyen Aldemir, bundan sonra da farklı markalar ve ürünler ile piyasada yer alabileceklerinin sinyalini verdi. Ülkemizin çevresindeki ülkeleri gıda anlamında süspanse edecek ve rahatlıkla hepsine satış yapabilecek durumda olduğunu ifade eden Aldemir Kerevitaş olarak sadece çevre ülkelere değil, ABD’nin en önemli perakende markası Walmart’a dahi satış yaptıklarını açıkladı.

Üretim ve Satışın Dörtte Biri Yurtdışında

Firmanın gelişiminde açılıma özel önem verdiklerini dile getiren Murat Ülker hem üretim hem de satışta dörtte birlik bir kısmın yurtdışındaki tesislerde gerçekleştiğini açıkladı. Türkiye dışındaki ülkelerde toplamda 26 bin çalışanlarının olduğunu ifade eden Ülker grup şirketlerinin bu yatırımları sayesinde çift haneli büyüme rakamları elde ettiklerini dile getirdi. Ülker önümüzdeki 5 yıl içerisinde hedeflerinin 60 milyar lira ciroya ulaşmak olduğunu sözlerine ekledi.