Rus Turistler Eski Günlerine Döndü

Uzun zamandır Rusya ile olan ikili ilişkilerdeki sıkıntılarımız turizmi derinden etkilemişti. Rus turistin ülkemizden çekilmesi başta Antalya olmak üzere birçok tatil bölgesinde işletmelerin kapanmasına ya da zarar etmelerine neden oldu. Ancak 2017 yılı turizm açısından güzel sonuçlar ile geldi. Bu sene yılın ilk 11 ayı içerisinde Antalya’ya gelen Rus turist sayısı 3 milyon 695 bin 69’a ulaştı. Ulaşılan bu rakam turizmin en iyi dönemleri olarak görülen 2014 ve 2015 yıllarını geride bıraktı. Geçtiğimiz yıl gelen Rus turist sayısına ise yüzde 688 fark attı.

Antalya’ya Gelen Toplam Turist Sayısı 10 Milyona Yaklaştı

Türkiye’nin bacasız sanayisi turizm eski ihtişamlı günlerine geri dönüyor. Yılın ilk 11 ayı içerisinde Antalya’ya giriş yapan turist sayısı 10 milyon 617 bin 29’a ulaştı. Gelen turistlerin yüzde 38’lik kısmını ise Ruslar oluşturuyor. Bir önceki yılın aynı döneminde 469 bin Rus turist ağırlayan Antalya’da bu yıl Rusya’dan gelen 3 milyon 695 bin 69 turist büyük mutluluk oluşturdu.

Alman Turist Sayısında Düşme Devam Ediyor

Son 3 yılda Almanya’dan gelen turist sayısı azalmaya devam ediyor. Yılın ilk 11 ayı boyunca Almanya’dan gelen turist sayısı 1 milyon 622 bin 604 oldu. Sadece Kasım ayında kenti ziyaret eden Alman sayısı ise 42 bin 764 kişi olarak gerçekleşti.

Antalya’yı tercih eden turistler de ilk sırada Ruslar yer alırken Rusları toplam turistin yüzde 16,87’si ile Almanya, yüzde 7,41’i ile Ukrayna, yüzde 3,72’si ile İngiltere ve yüzde 2,65’i ile Hollanda takip ediyor. Hollanda’dan sonra ülkemizi en çok ziyaret eden ülkelerden biri ise yüzde 2,46 oranı ile Kazakistan.