Bodrum’un Lüks Oteli Satıldı
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Bodrum’un Lüks Oteli Satıldı


Bodrum’un Lüks Oteli Satıldı
Bodrum’un Lüks Oteli Satıldı Hatice Demir - Tarih: 2017-12-03 Saat: 08:59:14
Anasayfa Turizm Bodrum’un Lüks Oteli Satıldı

Geçtiğimiz yıl mayıs ayında ünlü oyuncu Nicole Kidman tarafından açılışı gerçekleştirilen The Bodrum By Paramount Hotel’i ünlü turizm işletmecisi Turan Avcı satın aldı.

Turizmin merkezi ve dünyanın en güzel otellerine ev sahipliği yapan Bodrum’dan yeni bir satın alma haberi geldi. Bodrum’un Torba mahallesi Zeytinlikahve Mevkiinde işadamı Atilla Uras tarafından yaptırılan ve dünyaca ünlü film şirketi Paramount Pictures tarafından kiralanarak, 14 Mayıs tarihinde dünyaca ünlü oyuncu Nicole Kidman tarafından açılışı gerçekleştirilen The Bodrum By Paramount Hotel turizm işletmecisi Turan Avcı tarafından satın alındı.

Bölgedeki En Lüks Yatırımlardan Biri

Geçtiğimiz Perşembe günü gerçekleştirilen resmi satış işlemi ile toplam 80 milyon dolara tesisi satın alan Turan Avcı bölgenin en lüks yatırımlarının sahibi. Aynı zamanda Torba mahallesinde 5 yıldızlı ve 1400 yataklı Vogue Hotel’in de sahibi ve işletmecisi olan Avcı’nın farklı ülkelerde de turizm alanında yatırımları bulunuyor. Mevcut satın alma anlaşması hakkında basın mensuplarına bilgi veren Vogue Otelleri Yatırımcı Temsilcisi Cem Avcı otelin mevcut sözleşmesinin devam edeceğini ve işletmesinin Paramount Pictures tarafından yapılacağını belirtti. sözleşme süresinin dolmasının ardından otel ile ilgili çalışmaların ne yönde gideceğini değerlendireceklerini belirten Cem Avcı turizm sektöründeki yatırımları ile çıtayı her zaman en üst seviyede tutmak için gayret edeceklerini açıkladı.

The Bodrum By Paramount

The Bodrum By Paramount Otel Bodrum merkeze yaklaşık 10 dakika uzaklıkta yer alıyor. Milas havalimanından ulaşım ise 20 dakika sürüyor. Otelin 80 suit odası ve 54 villa tipi evi mevcut. Otelde çok sayıda açık ve kapalı havuz bulunmakta. Toplam 110 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulu olan alanda çok sayıda restoran, bar, spa merkezleri ve alışveriş olanakları mevcut.

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