İlaçlara 19 Aralık’ta Zam Gelecek
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İlaçlara 19 Aralık’ta Zam Gelecek


İlaçlara 19 Aralık’ta Zam Gelecek
İlaçlara 19 Aralık’ta Zam Gelecek Hatice Demir - Tarih: 2017-12-03 Saat: 09:24:06
Anasayfa Eko Gündem İlaçlara 19 Aralık’ta Zam Gelecek

Sağlık Bakanlığı bazı ilaçların zam geleceği için piyasada bulunmadığı yönündeki iddiaların kendilerine ulaşmadığını ifade ederken zam bilgisini ise doğruladı. 19 Aralık’ta 945 ürüne zam geliyor.

Sağlık Bakanlığın tarafından Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na ilaç fiyatlarındaki artış ya da azalma ile alakalı olarak herhangi bir tedarik sıkıntısının ulaşmadığı ifade edilerek, 19 Aralık'tan itibaren geçerli olmak üzere 945 ilacın fiyatında artış yapılacağı bildirildi. Yazılı ve görsel basında zam gelecek ilaçların piyasada bulunamadığı iddialarını içeren haberler ile karşılaşılmasının ardından konu ile ilgili bilgi verilmesine gerek görüldüğü belirtilerek yapılan açıklamada konu hakkında bakanlığa herhangi bir şikayet ulaşmadığının altı çizildi.

İlaç Stokları Sistemden Takip Ediliyor

Bakanlık tarafından gerçekleştirilen açıklamada ülkemizde dünya ile paralel olarak ilaç fiyatlarında Referans Fiyat Sisteminin uygulandığı belirtilerek kaynak fiyatlarında yaşanan artış ve düşüşlerin ürünlere yılda bir defa uygulandığı vurgulandı. Bu sene de 19 Aralık tarihinde yapılacak düzenleme ile 945 ilaca zam uygulaması yapılırken 917 ilacın da fiyatında düşüş gerçekleşeceğini belirten açıklamada Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun İlaç Takip Sistemi üzerinden tüm Türkiye’deki ilaç depoları ve eczanelerin stoklarını denetlediği ifade edildi. Herhangi bir stoklamanın tespit edilmesi durumunda hem eczane hem de ilaç depolarına yaptırım uygulanacağını ifade eden Bakanlık şimdiye kadar hastalardan bu yönde bir şikayet almadıklarını da vurguladı.

Eczacılar Birliğine de Uyarı Gönderildi

Konu ile ilgili herhangi bir sıkıntı yaşanmaması amacı ile Türk Eczacıları Birliği ve ilgili ecza odalarına da ilgili uyarıların gönderileceği ifade edilen açıklamada yaşanan sorunların en kısa sürede bakanlığa bildirilmesi ile çözüme daha kolay ulaşılacağı da belirtildi.

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