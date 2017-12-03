Yerli Kömürden Üretilen Elektriğe Devletten Alım Garantisi

Elektrik üretiminde yerli kaynakların desteklenmesi sürecinde yerli kömür için geçtiğimiz yıl başlatılan alım garantisi uygulamasının 2024 yılı sonuna kadar devam ettirilmesine karar verildi. Uygulamaya göre 2018 yılında megavatsaat başına alım ücreti 201,35 lira olacak. Fiyat her üç ayda bir enflasyon değeri kadar yükseltilecek ve süreç 2024 yılı sonuna kadar devam ettirilecek.

Bakanlar Kurulu Onay Verdi

Bakanlar kurulu tarafından yerli kaynaklardan elektrik üretiminin desteklenmesi amacı ile “Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi (TETAŞ) Tarafından Yerli Kömür Yakıtlı Üretim Santrallerini İşleten Özel Şirketlerden Elektrik Enerjisi Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Karar” da değişiklik gerçekleştirildi. Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi yerli kömür ile üretilen elektriğe magavatsaat başına 201,35 lira ödeme yapacak. Fiyatlar üçer aylık dilimler ile enflasyon oranında artırılacak.

Yerli ve İthal Karışımı da Destek Kapsamına Alındı

Gerçekleştirilen düzenleme ile yerli ve ithal kömür karışımından üretilen elektriğe de alım garantisi sağlanıyor. Bu santrallerden satın alınacak elektrik miktarı ise bir formüle bağlandı. Bu formüle göre ilgili santralin sadece yerli kömür ile elektrik üretimi yapması durumunda alım miktarı, alımın gerçekleşeceği yılın bir önceki yılının ekim ayında ticari işletmede olan kömür santrallerin kurulu gücünün yarısı seviyesinde olacak. Santralin yerli ve de ithal kömür karışımı ila elektrik üretimi yapması durumunda ise alım miktarı alımın gerçekleşeceği yıldan bir önceki yılın ekim ayında işletmede olan yerli-ithal kömür karışımı yakıt kullanan santral kurulu gücünün yarısı seviyesinde gerçekleşecek.

2017 yılında yerli kömür ile elektrik üretimine uygulanan destek megavatsaat başına 185 liraydı. Uygulamanın başladığı dönemdeki dolar kuru ise 2,8 lira seviyesindeydi. Dolar kurunda yaşanan artış nedeni ile uygulamada güncellemeye gidildi.