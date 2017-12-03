Garanti Bankası Gişesiz Bankacılık ile Verim ve Satışı Artırdı
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Garanti Bankası Gişesiz Bankacılık ile Verim ve Satışı Artırdı


Garanti Bankası Gişesiz Bankacılık ile Verim ve Satışı Artırdı
Garanti Bankası Gişesiz Bankacılık ile Verim ve Satışı Artırdı Hatice Demir - Tarih: 2017-12-03 Saat: 09:58:27
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Dijitalleşen bankalar sundukları gişesiz bankacılık hizmetleri ile hem verimlilik hem de satışlarını artırdı.

Bankacılık sektöründe yaşanan teknolojik gelişmeler hem kullanıcıların hem de bankaların hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Ülkemizde de gişesiz ve şubesiz bankacılık modelleri ile kullanıcının tüm ihtiyaçlarını hızlı ve online olarak karşılamayı hedefleyen bankacılık modellerinde yaşanan artış dikkatlerden kaçmadı. Müşteri yapısındaki değişimi takip etmekte başarılı olan bankalar hızlı bir şekilde yeni şube konseptleri üzerine eğiliyor.

Türkiye’de İlk Garanti Bankası

Dijital bankacılık alanındaki gelişmeleri takip edebilmek amacı ile RBR stratejik araştırma ve danışmanlık şirketinin 28-29 Kasım tarihinde Londra’da düzenlediği Şube Dönüşümü konferansına dünyanın önde gelen 100’den fazla bankası katılım gösterdi. Konferansta yer alan Garanti Bankası’nın da geçtiğimiz günlerde başladığı şube dönüşümü ‘Müşteriyi Anlayan Şube Tasarımı’ başlığı ile tanıtıldı. Garanti Bankası Organizasyon ve Süreç Geliştirme Müdürü Hazal Gündüz Özgüven, bankacılık alanındaki yeni konsepte uyumlu olarak şubelerinde artık gişe bulunmayacağını belirtti.

Bekleme Süresi Minimuma İnecek

Yeni konsept şubelerde müşteri temsilcileri tarafından müşterilere ait tüm bilgilerin dijital ortamda alınacağını belirten Özgüven tüm işlemlerin dijital ortamda gerçekleştirilerek hiçbir işlem için ayakta bekleme zorunluluğu yaşanmayacağını dile getirdi. Tamamen yenilikçi bir yapı ile her türlü hizmetin tek bir noktadan ve hızlıca gerçekleştirileceğini ifade eden Özgüven, bu çalışma ile kalıplardan çıkarak hem satış hem de operasyonel verimi artırdıklarını dile getirdi.

135 Şubede Dönüşüm Tamamlandı

Süreç ile ilgili çalışmaların hızlı bir şekilde tamamlanması için çalıştıklarını ifade eden Özgüven 6 aylık bir süreçte toplamda 135 şubenin dönüşümünün gerçekleştirildiğini ifade etti. Daha önce dijital bankacılık ile teması olmamış müşterilerin bile müşteri masalarında yer alan tabletler aracılığı ile işlemlerini kolaylıkla yapabileceklerini ifade eden Özgüven ayrıca kişiye özel reklam ve tanıtımlar ile kullanıcıların daha iyi bir bankacılık deneyimi elde edeceklerini sözlerine ekledi.

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