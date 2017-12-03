Otomotiv Test Merkezi İçin Protokol İmzalandı

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Yenişehir ilçesine bağlı Çardak köyünde Otomotiv Test Merkezi'nin kurulacağı alanda düzenlenen protokol imza törenine katılarak, bu çalışmanın teknoloji, otomotiv, sanayi ve tarımın üssü olacağı düşünülen bir bölgede yer aldığını söyledi. Konu ile ilgili sık sık Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten Çavuşoğlu Otomotiv Test Merkezi’nin bölge için oldukça önemli bir yatırım olacağını altını çizdi.

Piste İlk Kazma 2018’in İkinci Yarısında Vurulacak

Yapılacak Otomotiv Test Merkezinin 4 bin 350 dönüm arazı üzerinde kurulacağını belirten Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu toplamda 13 pisti ve 7 laboratuvarı olacak bu tesisin sadece Türkiye’de değil Avrupa’da da bir ilk olacağını sözlerine ekledi. Yerli otomobilin yapım sürecinde ülkemizde böyle bir tesisin açılmasının oldukça önemli olduğunun altını çizen Başbakan Yardımcısı 2018 yılının ikinci yarısında ilk pistin kazmasının vurularak Yenişehir ilçesinin Otomotiv Test Merkezi ile efsane olmaya aday hale getirileceğini ifade etti.

Savunma Araçları İle İlgili de Çalışmalar Yapılabilecek

İmza töreninde yaptığı konuşma ile Yenişehir ilçesinin geleceğinin yatırımlar ile güçlendirileceğini ifade eden Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu yapılacak tesisin sadece otomotiv sanayi değil aynı zamanda savunma sanayine de hizmet vereceğini ifade etti. Bölgede yer alan birçok üretim tesisine yakınlığı ile yerli üretim olarak üretilen otomotiv ve savunma sanayi araçlarının farklı ülkelerdeki test merkezlerine gönderilmesinin bir kaynak israfı olduğunu ifade eden Çavuşoğlu tesisin hizmete girmesi ile birlikte bu kaynağın ülkemizde kalacağını da sözlerine ekledi.