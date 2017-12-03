Gün Öncesi Spot Piyasada Elektrik Fiyatı Yüzde 9,48 Azaldı!

Gün öncesi spot piyasada elektrik fiyatı geçen haftaya kıyasla geriledi. Fiyattaki düşüş yüzde 9,48’i buldu. Ortalama fiyat 160,04 lira oldu. Piyasanın işlem hacmiyse geçen haftaya göre yaklaşık 45 milyon liralık düşüş kaydetti.

Spot Piyasada Elektrik Fiyatı Geriledi

Gün öncesi spot piyasa bu hafta elektrik fiyatlarının düşüşüne ev sahipliği yaptı. Buna göre bir megavat saatlik elektrik fiyatının yüzde 9,48’e varan oranda azaldığı görüldü. Ortalama fiyatsa 160,04 lira olarak kayda geçti. Bir önceki haftada bir megavat saatlik elektriğin ortalama fiyatı 176 lira 81 kuruş seviyesinden kayda alınmıştı.

Bir Haftalık İşlem Hacmi 412 Milyon Lirayı Aştı

Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketinin kayıtları dikkate alındığında haftalık işlem hacmi tutarının, geçen haftaya göre gerilediği gözlemlendi. Geçtiğimiz hafta piyasanın işlem hacmi, 459 milyon 511 bin 493 liraya ulaşmıştı. Bu haftanın verileri ise 412 milyon 613 bin 573 liraya işaret etti.

En Yüksek Fiyat 28 Kasımda Görüldü

Gün öncesi spot piyasanın hafta içerisinde gördüğü en yüksek elektrik fiyatı 216 lira 59 kuruş oldu. Bir megavat saatlik elektrik en yüksek fiyatı ise 28 Kasım 2017 tarihinde gördü. Aynı haftada en düşük fiyat 1 Aralık Cuma gününde yaşandı. Söz konusu tarihte bir megavat saatlik elektrik fiyatı 50 lira 23 kuruşa kadar geriledi. Geçen haftanın en yüksek fiyatı 220 lira olurken, en düşük fiyat 11 lira 31 kuruş olarak kayda alınmıştı.

Piyasada, haftalık sistem marjinal fiyat ortalamasıysa 159 lira 33 kuruş olarak hesaplandı.