Rekabette Para Cezalarının Alt Sınırı Yeniden Belirlendi
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Rekabette Para Cezalarının Alt Sınırı Yeniden Belirlendi


Rekabette Para Cezalarının Alt Sınırı Yeniden Belirlendi
Rekabette Para Cezalarının Alt Sınırı Yeniden Belirlendi Çiğdem Yeniay - Tarih: 2017-12-03 Saat: 11:15:06
Anasayfa Eko Gündem Rekabette Para Cezalarının Alt Sınırı Yeniden Belirlendi

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen idari para cezasının alt sınırı yeniden belirlendi. Değerleme ardından Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamındaki idari para cezalarının alt sınırı 21 bin 36 lira seviyesine yükselmiş oldu.

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen idari para cezasının alt sınırı yeniden belirlendi. Değerleme ardından Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamındaki idari para cezalarının alt sınırı 21 bin 36 lira seviyesine yükselmiş oldu.

Yürürlüğe 1 Ocak 2018 İtibariyle Girecek!

Kanun dahilindeki idari para cezalarının alt sınırının tespitinde, Maliye Bakanlığının yüzde 14,47’lik değerleme oranı esas alındı. İlgili düzenleme ‘4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16. Maddesinin 1. Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının Artırılmasına İlişkin Tebliği’ başlığı altında yapıldı. Rekabet Kurumu bu tebliği Resmi Gazete’nin ilgili sayısında yayımlandı. İlanda söz konusu tebliğin 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle yürürlüğe gireceğini altı çizildi.

Alt Sınır Yüzde 14,47 Oranında Arttı! 31 Aralık 2018'e kadar Geçerli Olacak

İdari para cezası alt sınırı, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da düzenlenmekteydi. Para cezalarına yönelik düzenlemede Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’yle ilan edilen bu yılın yeniden değerleme oranı olan yüzde 14,47 oranındaki artış baz alındı. Resmi Gazete’deki ilana göre belirlenen idari para cezası uygulaması yeni yılın ilk gününden itibaren geçerli olacak. Söz konusu alt sınır 31 Aralık 2018 tarihine kadar aynı kalacak.

Rekabette Yasalara Uymayana En Az 21 Bin 26 Liralık İdari Para Cezası Kesilecek

1 Ocak 2018 tarihinden itibaren kanun dahilinde uygulanacak idari para cezalarında alt sınır, 21 bin 36 liradan başlayacak. 2017’de Rekabetin Korunması Hakkında Kanun dahilinde uygulanan idari para cezalarının alt sınırı 18 bin 377 lira olarak belirlenmişti. 

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