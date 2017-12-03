Organik Yumurta Kandırmacası Bitti!

Türk Gıda Kodeksi Yumurta Tebliği’nde yapılan değişiklik, organik yumurta kandırmacasına son verecek.

Yumurtada Hileli Satışa Son

Organik yumurta hakkında açıklama yapan Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı, Türk Gıda Kodeksi Yumurta Tebliği’nde yapılan düzenlemeye dikkat çekti. Talat Gözet tebliğin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca hazırlandığını, yapılan düzenlemenin tüketiciyi hileli satışlardan koruyacağını ve denetimlerin artacağını dile getirdi.

Düzenlemenin kümes yumurtasının organik yumurta adıyla satışa sunulmasının önüne geçtiğini ifade ederek, “Tebliğ uyarınca yumurtalar dört kategoriye ayrılacak. Buna göre sıfır numara tam organik yumurtayı temsil edecek. Bir numara se gri renk gezen tavuk işletmesini ifade edecek. Tebliğe göre kapalı alanda gezen tavuk 2 numara ile adlandırılacak. Kümes dahilinde kafeste üretim yapan işletmeler 3. kategoriye girecek. Söz konusu kategorilere ait numara bilgileri yumurtalar üzerinde yer alacak. bu durumda gezen, kapalı alanda gezen ve kafes üretimi yumurtalar tüketici tarafından kolaylıkla tespit edilecek. Tüketiciler yumurta alırken hileli satışlardan korunmuş olacak” dedi.

Konsey Başkanı Talat Gözet açıklamasında yumurtaların üzerinde yer alacak diğer bir bilgininse yumurtaların üretim yerleri noktasında kendini göstereceğini belirtti. Buna göre yumurtalarda üretimin yapıldığı ülke ile kent kodları da bulunacak. Bunun yanında tebliği uyarınca yumurtaların ağırlıkları da sık sık denetimden geçecek. Kırılmış, çatlak veya döllenmiş yumurtalar satışa sunulamayacak. Yumurtalar hijyen şartlarının yerine getirilmesi için bakanlık onaylı işletmelerde gerekli işlemlerde geçecek. Bu işlem ardından pastanelerin ve lokanta gibi işletmelerin kullanımı için satışa sunulacak.

Söz konusu tebliğin üretici ve tüketici açısından birçok korumayı beraberinde getireceğini dile getiren Talat, fiyatlarında belli bir seviyede olacağına dikkat çekti. “Organik yumurta üretimi eşit şartlarda yapılacağından, yurt genelindeki fiyatlarda hemen hemen aynı olacak” diyen Konsey Başkanı, fiyatlar arasındaki uçurumunda sona ereceğini sinyallerini verdi.