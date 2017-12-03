Otomobilin İki Devi İlk Adımı Attı!
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Otomobilin İki Devi İlk Adımı Attı!


Otomobilin İki Devi İlk Adımı Attı!
Otomobilin İki Devi İlk Adımı Attı! Çiğdem Yeniay - Tarih: 2017-12-03 Saat: 12:29:47
Anasayfa Otomotiv Otomobilin İki Devi İlk Adımı Attı!

Otomobilin iki dev ismi teknolojik ortaklığa hazırlanıyor. Bu kapsamda görüşmelere başlayan Fiat Chrysler ile Hyundai, anlaşma sağlarsa sektöre yani bir nefes kazandırmış olacak.

Otomobilin iki dev ismi teknolojik ortaklığa hazırlanıyor. Bu kapsamda görüşmelere başlayan Fiat Chrysler ile Hyundai, anlaşma sağlarsa sektöre yani bir nefes kazandırmış olacak.

Teknolojik İşbirliği Görüşmeleri Başladı

Konuyla ilgili ilk açıklama Fiat Chrysler Automobiles’in üst düzey yöneticisi tarafından yapıldı. Şirket CEO’su Sergio Marchionne açıklamasında G. Koreli Hyundai ile görüşmelerin başladığına dikkat çekti. İki dev firma arasındaki görüşmelerin teknolojik alanda işbirliğini kapsadığını belirten Marchionne, ortaklık sinyalleri verdi.

Bilindiği üzere Fiat Chrysler Automobiles İtalyan – Alman şirketi olarak faaliyet gösteriyor. Otomobilde dünya devleri arasında yer alan Hyundai ise Güney Kore merkezli olarak üretim yapıyor.

Fiat Chrysler CEO’su gazetecilerle bir araya geldiği toplantıda, markalarının Hyundai ile ticari ilişki içerisinde olduğunun altını çizdi. Bazı parçaları Güney Koreli otomobil markasından tedarik ettiklerini belirtti. ilişkileri bir adım daha ileri taşıma niyetinde olduklarını dile getirerek, teknoloji konusunda işbirliği için düğmeye basıldığını aktardı. Marchionne konuşmasında “İki dev şirket teknolojide ortaklık noktasında uzlaşabilecek mi, bunu zaman gösterecek. Fakat gerçekleşen görüşmelerin şanzıman ile hidrojen konularında yoğunlaştığını görüyoruz. Gerek Fiat gerek Hyundai şimdilik resmi bir açıklama yapmayacak” dedi.

Gazetecilerden gelen “İki marka görüşmelerinden birleşme kararı çıkabilir mi?” sorusuna net bir cevap veren Fiat Chrysler CEO’su, “Şahsi fikrim çıkmayacağına yönelik” şeklinde konuştu.

Fiat Chrysler Automobiles markasının adı, son iki yıldır birleşmeye gidecek şeklinde anılıyor. Fakat otomobil devinin bu güne kadar konuyla ilgili bir görüşme yapmadığı da biliniyor.

Fiat Chrysler CEO’sunun görevi ise 2019 yılının Nisanında sona erecek. Sergio Marchionne önümüzdeki 2 yıllık süreçte, şirketin 4 yıllık eylem planını hazırlayarak görevine veda edecek. Söz konusu eylem planınınsa 2018’in ikinci çeyreğinde açıklanacağı iddia ediliyor.

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