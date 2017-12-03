Çeyrek Altın Fiyatı Arttı! Tüketim ve Üretim Düştü
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Çeyrek Altın Fiyatı Arttı! Tüketim ve Üretim Düştü


Çeyrek Altın Fiyatı Arttı! Tüketim ve Üretim Düştü
Çeyrek Altın Fiyatı Arttı! Tüketim ve Üretim Düştü Çiğdem Yeniay - Tarih: 2017-12-03 Saat: 12:56:32
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Darphane Kasım ayında çeyrek altın üretimini azalttı. Bir ayda 13 bin 420 adetlik üretim yapan Darphane, geçen 25 ay değerlendirildiğinde en az üretimi Kasımda yapmış oldu.

Darphane Kasım ayında çeyrek altın üretimini azalttı. Bir ayda 13 bin 420 adetlik üretim yapan Darphane, geçen 25 ay değerlendirildiğinde en az üretimi Kasımda yapmış oldu.

Kasım Ayında 13 Bin 420 Adet Çeyrek Altın Üretildi

Çeyrek altın fiyatlarındaki artış tüketimin azalmasını beraberinde getirdi. Kasım ayının ilk günlerinde 257 liradan satılan çeyrek altın, ayın son günlerinde 266 TL’ye kadar çıktı. Tüketim miktarının azalması üretimin yavaşlamasına neden oldu.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından kayıt altına alınan bilgiler incelendiğinde Darphane, yılın 11. Ayında toplamda 45 bin 289 adetlik ziynet altını üretti. Üretimin 13 bin 420 adeti çeyrek altın olarak yapıldı.

Kasım ayı ziynet altın üretiminin 17 bin 80 adetini yarımlık olarak yapan Darphane, 14 bin 76 adet birlik altın üretti. İki buçukluk altın adeti ise 558 adet olarak kayda geçti. Beşlik üretimiyse 155 adette kaldı.

11 Ayda 10 Milyondan Fazla Ziynet Altın Üretti

Üretim miktarı 11 aylık süre baz alınarak incelendiğinde, Darphane ziynet altında 10 milyon 135 bin 756 adetlik üretim gerçekleştirdi. Bu miktarın 7 milyon 673 bin 190 adetini çeyrek altınlar kapladı. 11 ayda üretilen yarımlık altın 1 milyon 71 bin 465 adet olarak belirlendi. Birlik altındaki üretim 1 milyon 230 bin 273 adete işaret etti. Aynı dönemde Darphane’den 158 bin 348 adet iki buçukluk altın çıktı. Beşlik üretimi ise toplamdan 2 bin 480 adetlik pay aldı.

Darphane’nin Ocak – Kasım döneminde ürettiği ziynet altın miktarı 28,7 tonu buldu. Toplam üretimdeki ağırlık ise 38,8 ton olarak kayda geçti. 

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