OSB’ler 25 Bin Kişiye Geçim Kapısı Olacak

Katma Değeri Yüksek Ürünler Piyasaya Sunulacak

OSB'ler sayesinde modern, sağlıklı atmosferde çalışma şansı sunan ve sanayileşmenin dengeli dağılımıyla, şehirlerde düzenli kentleşmenin oluşmasını amaçladıklarını ifade eden Özlü, 2023 senesine gelene kadar Türk sanayisinin ileri teknolojik güce sahip, verimli, çevreye duyarlı ve katma değeri yüksek üretime başlamayı hedeflediklerini anlattı.

Bu hedefleri doğrultusunda Elazığ'ın Körpe Köyü Karayazı bölgesinde bulunan 6 milyon 540 bin metrekarelik araziye "Elazığ 2. OSB"ni açtıklarına dikkat çeken Özlü, Elazığ 2. OSB'nin kurucu ortaklarının yüzde 34 katılım payı ve 5 üye ile Elazığ İl Özel İdaresi’nin, yüzde 33 katılım payı ve 5 üye ile Elazığ Belediyesi’nin, yüzde 33 katılım payı ve 5 üye ile Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası’nın kurduğunu anlattı. Bölgede karma OSB olarak etkinlikler yapacaklarını dile getiren Özlü, Elazığ 2. OSB'nin tam kapasite kullanımla çalıştırılması durumunda 10 bin kişiye istihdam sağlayacağını vurguladı.

Tarsus Gıda OSB'nin 15 bin kişiye istihdam sağlayacağına işaret eden Özlü, her bölge ve şehrin ihtiyacını karşılayacak şekilde uygun olan OSB'ni kurmak yönünde büyük çabalar gösterdiklerini, hassas ve düzenli çalışmalardan sonra harekete geçtiklerini bildirdi. Tarsus'un Çamtepe Mahallesi Köprüözü, Sırasakız ve Topakzeytin civarındaki 5 milyon 300 bin metrekarelik alana inşa edilen Tarsus Gıda İhti̇sas OSB"ni de bu düşünceyle faaliyete soktuklarını anımsattı. Tarsus Gıda İhtisas OSB'nin tam kapasite kullanımla etkinliğine başlaması durumunda 15 bin kişilik istihdam sağlayacak.