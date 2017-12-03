10 Senelik Tahvil Faizleri Düşüş Eğiliminde

Bu hafta gelişmekte olan piyasalarda gözlemlenen pozitif seyir ve bu atmosferin süreceği beklentisiyle azalma eğilimli hareket eden gösterge tahvilin bileşik faizi, bu haftayı yüzde 4.52 oranında düşerek sonlandırdı. Bu performansıyla gösterge tahvilin bileşik faizi 10 haftadan sonra ilk defa düşme eğilimi olan faiz haftayı 13.51 seviyesinde bitirdi.

Muhabirlere yapmış olduğu analizlerinden bahseden Ata Yatırım Direktörü Cem Tözge, döviz kurundaki genişlemeler ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)’nın faizleri yükseltme beklentisinin verim eğrisinde uzun vadeli destek sağladığını belirtti. Tahvil faizlerinde belirleyici unsur olan enflasyon verilerinin de 4 Aralık tarihinde bildirileceğini anlattı. Uzun süredir devam eden aşırı short (kısa) pozisyonlardaki düzenlemenin de tahvil faizlerindeki yön değişiminin nedenlerinden biri olduğunu dile getiren Tözge, 10 senelik tahvilin 12.25’lik direnç konumu geçmesinin dşük bir ihtimal olduğunu belirtti.

Reel Kapital Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan da Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin 102.000 seviyesinden yeniden 104.000 seviyesine yükselişe geçerken, gösterge faizle 10 senelik tahvil faizinde ve dolar/TL kurunda düşlerin olduğunu dile getirdi. 4 Aralık Pazartesi kasım ayı enflasyon rakamlarının bildirileceğini ve tahminlerin enflasyondaki artışın süreceği yönünde olduğuna değinen Erkan, enflasyonun açıklanmasının ardından dikkatlerin Merkez Bankası'na çevrileceğini ifade etti.

Liranın Değer Kaybı Dikkate Alınmalı

Bu durumda faizlerdeki düşüşün memnun edici olduğuna değinen Erkan, değişen enflasyon beklentileri ve Merkez Bankası'ndan beklenen faiz artırım kararı kapsamında bu geri çekilmenin sınırlı kalacağının öngörüldüğünü belirtti. 10 senelik tahvil faizi yüzde 13’leri geçtikten sonra yüzde 12.34 seviyelerine düştü. Gösterge faiz oranları yüzde 13.67 seviyesindeyken, geçtiğimiz hafta içinde yüzde 14.2'lere çıktı. Faizlerdeki düşüşlerin yeniden yukarı yönlü revize için marj oluşturabileceğini belirten Erkan, bu durumda liranın değer kaybını sürdüreceğinin enflasyon beklentilerinde daha da yükselişe neden olabileceğinin hesaplanmasına işaret etti.