ANDAR Hareket Mekanizmalarını Artık Kendi Üretecek

Sene sonu gelene kadar mühimmatlara entegre edilen sistemlerle atış testlerinin bitirilmesi ve 2018’de seri üretime geçilmesi öngörülüyor. İnsansız hava araçları için üretilen teknolojik ürünler ve güdümlü mühimmatların hedefini bulmasını sağlayan yerli ürünler üretim aşamasında. Savunma ve havacılık sektörünün ana yüklenici şirketlerin dışa bağlılığını düşürmek ve küresel pazarda rekabetçi çözümler üretmelerine fayda sağlamak hedefiyle çalışmalar yapan teknoloji şirketi ANDAR, elektromekanik hareket sistemleri içinde yeni çözümler üretiyor.

Çalışmalarına ODTÜ Teknokent'te devam eden ANDAR Elektromekanik Sistemler, servo eyleyiciler ve bunların bileşenleri üzerinde çalışıyor. Şirketin odaklandığı konulardan biri de "Güdüm Kontrol Eyleyicileri", bu ürün bir mekanizmanın ya da sistemin kontrolünü sağlayan ya da hareket etmesini sağlayan parça olarak ifade ediliyor. Roketler ve güdümlü mühimmatlar kullanım yerine göre su altı, havadan havaya, havadan karaya olarak farklı çeşitlerde olsa da ortak özelliklerinden birisi güdüm sistemlerinde elektromekanik servo eyleyiciler kullanılması. Mühimmatların şekline göre gövde içindeki yerin darlığı ve alt sistemlerin bu hacmi ortak kullanmaları nedeniyle yerleşim zorluğu diğer bir ortak noktaları olarak göze çarpıyor.

İthal Alımlar Sona Erecek Dışa Bağımlılık Azalacak

Hava araçları için geliştirilmiş teknolojileri kullanarak yeni çözümler bulan ANDAR, tüm bu sorunlara çözüm olarak hafif, yüksek performansa sahip güdüm kontrol eyleyicileri üretmeye çalışıyor. ANDAR, bahsedilen ürünlerin elektrik motoru, aktarım elemanları, kontrol elektroniği, mekanik parçalarını yurt içinde üretiyor.

ANDAR, bu çalışmalarına İHA'lar üstündeki servo eyleyicileri geliştirerek başladı. Şirket, motor, sürücü ve hareket mekanizmasından oluşan bu hareket mekanizmalarını kendisi tasarlıyordu fakat motoru ithal alıyordu. Uygun motor mekanizmaları arasından yapılan seçimle tasarımda kısıtlı kalınıyordu. Buna ek olarak geliştirilen ürünlerin çeşitli parametrelerinin de bu motorlara göre üretilmesi gerekiyordu.