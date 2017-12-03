İnovasyon Kültürü ve Girişimcilik Bir Araya Geliyor
Advert Advert Advert


İnovasyon Kültürü ve Girişimcilik Bir Araya Geliyor


İnovasyon Kültürü ve Girişimcilik Bir Araya Geliyor
İnovasyon Kültürü ve Girişimcilik Bir Araya Geliyor Elif İşçi - Tarih: 2017-12-03 Saat: 15:19:57
Anasayfa Eko Gündem İnovasyon Kültürü ve Girişimcilik Bir Araya Geliyor

Türkiye İhracatçılar Birliği tarafından sürekli olarak düzenlenen inovasyon kültürü etkinliklerine bu yıl girişimcilikte eklenecek ve aynı çatı altında buluşturulmaları sağlanacak.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda 2012’den bu yana düzenlediği ve inovasyon kültürünün yaygınlaşmasında büyük rol oynayan Türkiye İnovasyon Haftası, bu yıl girişimcilik ruhunu da kapsıyor. Yeni adıyla Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası, 6-9 Aralık tarihleri arasında ICC-İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek.

Girişimcilerle Yatırımcılar Buluşuyor

Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası, İstanbul’u uluslararası bir girişimcilik merkezi haline getirerek, girişimciliğin bütün paydaşlarını buluşturmayı hedefliyor. Bu çerçevede yeni girişimlere fırsat sunma amacı taşıyan Born Global İstanbul etkinliği de hafta sırasında düzenlenecek. Ön değerlendirmede seçilen 60 yerli ve 60 yabancı toplamda 120 girişimci, kurulacak Pegasus ve Global Sahnelerinde jüri ile yatırımcılara sunum yapacak.

Ekosistemin Bütün Oyuncuları Bir Araya Geliyor

Etkinlikte 120 girişimin projelerini sergileyerek seçilenlerin ana sahnede ödüllendirileceği ulusal ve uluslararası iki ayrı Pitching, panel/söyleşiler, girişimci-yatırımcı odaklı S2C (Startup to Corporate) platformu ve ekosistemdeki paydaşların yer alacağı fuar alanları olacak. “Born Global İstanbul”da yatırım ağları, girişim evleri, kuluçka merkezleri, teknoparklar, teknoloji firmaları, büyüme aşamasında ve yatırım arayan yüzlerce girişimci yer alacak.

Dört gün boyunca Türkiye’de inovasyon kültürünün ve girişimcilik ruhunun yayılmasına katkı verecek yerli ve yabancı konuşmacılar, 19 konferans ile 36 panelde konuşma yapacak. Konuşmacıların arasında kadavralar üzerinde yaptığı kafa nakli ile dikkatleri üzerine çeken Sergio Canavero, robotik ve yapay zeka alanlarında görüşlerine sıkça başvurulan Noel Sharkey, başta bitcoin olmak üzere önde gelen sanal varlık uzmanı John Matonis’in yanı sıra Wired editörü David Rowan gibi isimler yer alıyor.

inovasyon haftası ekonomi haber basın bülteni
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek