İnovasyon Kültürü ve Girişimcilik Bir Araya Geliyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda 2012’den bu yana düzenlediği ve inovasyon kültürünün yaygınlaşmasında büyük rol oynayan Türkiye İnovasyon Haftası, bu yıl girişimcilik ruhunu da kapsıyor. Yeni adıyla Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası, 6-9 Aralık tarihleri arasında ICC-İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek.

Girişimcilerle Yatırımcılar Buluşuyor

Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası, İstanbul’u uluslararası bir girişimcilik merkezi haline getirerek, girişimciliğin bütün paydaşlarını buluşturmayı hedefliyor. Bu çerçevede yeni girişimlere fırsat sunma amacı taşıyan Born Global İstanbul etkinliği de hafta sırasında düzenlenecek. Ön değerlendirmede seçilen 60 yerli ve 60 yabancı toplamda 120 girişimci, kurulacak Pegasus ve Global Sahnelerinde jüri ile yatırımcılara sunum yapacak.

Ekosistemin Bütün Oyuncuları Bir Araya Geliyor

Etkinlikte 120 girişimin projelerini sergileyerek seçilenlerin ana sahnede ödüllendirileceği ulusal ve uluslararası iki ayrı Pitching, panel/söyleşiler, girişimci-yatırımcı odaklı S2C (Startup to Corporate) platformu ve ekosistemdeki paydaşların yer alacağı fuar alanları olacak. “Born Global İstanbul”da yatırım ağları, girişim evleri, kuluçka merkezleri, teknoparklar, teknoloji firmaları, büyüme aşamasında ve yatırım arayan yüzlerce girişimci yer alacak.

Dört gün boyunca Türkiye’de inovasyon kültürünün ve girişimcilik ruhunun yayılmasına katkı verecek yerli ve yabancı konuşmacılar, 19 konferans ile 36 panelde konuşma yapacak. Konuşmacıların arasında kadavralar üzerinde yaptığı kafa nakli ile dikkatleri üzerine çeken Sergio Canavero, robotik ve yapay zeka alanlarında görüşlerine sıkça başvurulan Noel Sharkey, başta bitcoin olmak üzere önde gelen sanal varlık uzmanı John Matonis’in yanı sıra Wired editörü David Rowan gibi isimler yer alıyor.