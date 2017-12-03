Hollanda’da MÜSİAD’ın Yeni Ofisleri Açıldı
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Hollanda’da MÜSİAD’ın Yeni Ofisleri Açıldı


Hollanda’da MÜSİAD’ın Yeni Ofisleri Açıldı
Hollanda’da MÜSİAD’ın Yeni Ofisleri Açıldı Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-03 Saat: 15:22:06
Anasayfa Eko Gündem Hollanda’da MÜSİAD’ın Yeni Ofisleri Açıldı

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Kaan, MÜSİAD'ın İstanbul'da küçük bir ofiste başlayan serüveninin ne kadar büyüdüğünün bir kanıtı olduğunu ve Türkiye için de gurur verici bir durum olduğunu belirtti.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Hollanda'nın Lahey, Rotterdam ve Utrecht şehirlerinde şubelerini açtı. MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, açılışlardan sonra Amsterdam'da bir otelde basın toplantısı yaptı. Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Kaan, MÜSİAD’ın 24 sene içinde Avrupa'da 11 farklı ülkede 24 bölgeye yayıldıklarına işaret etti.

Ülke Ekonomisine De Katkı Sağlayacak

Lahey, Utrecht, Rotterdam şubelerini açarak Hollanda’da bulunan şube sayılarını da 4'e çıkardıklarına dikkat çeken Kaan, MÜSİAD'ın İstanbul'da küçük bir ofisle başlayan serüveninin başarıya hikayesine dönüşmesine ve Türkiye için gurur verici bir durum olmasına değindi. Dünya üzerindeki ağlarını büyütme hedefiyle uzun çalışmalar yaptıklarını belirten Kaan, ekonomi diplomasisini geliştirmek adına dikkate değer çalışmalarının olduğunu anlattı. Diğer ülkelerle ticari ilişkileri geliştirerek, Türkiye ekonomisine de fayda sağlamayı diliyorlar.

Türkiye ve Hollanda ilişkilerinin uzun senelerdir devam ettiğini vurgulayan Kaan, Hollanda'da bulunan 4 şubeyle beraberinde ticari diplomasinin ve ticari ilişkilerin geliştirilmesini öngörmekte. Kaan, derneğin Hollanda'da bulunmasının Avrupa'daki ticari ilişkileri güçlendirme yönünden ve üyelerin büyümesi gelişmesi yönünden önemli olduğunu düşünüyor. Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Alper Yüksel, Türkiye ile Hollanda arasındaki ilişkilerin, iki ülkenin dünyanın en güçlü ekonomiler arasında bulunması ve Hollanda'da yaşayan yarım milyon civarında Türk’ün yaşaması sebebiyle yapılan şube açılışlarının çok kritik bir öneme sahip olduğuna değindi.

Toplantıdan sonra gala yapıldı. Galaya Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Mehmet Köse, Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosu Tolga Orkun, MÜSİAD'ın yurt dışındaki şubelerinin başkanları ve birçok iş adamı katılım gerçekleştirdi.

MÜSİAD Abdurrahman Kaan Alper Yüksel Hollanda Ofis
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