172 Milyon Dolarlık Ceviz İthal Aldık!

Türkiye'nin ceviz üretiminde dünyada dördüncü sırada bulunduğuna ve dünya üretiminin yüzde 5.3'lük bölümünü karşıladığına dikkat çeken Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Türkiye'nin ceviz ihracatının 22.4 milyon dolar hacminde, ceviz ithalatının ise 172.8 milyon dolar hacminde olduğunu vurguladı. Bayraktar, Omega 3 ve Omega 6 yağ asitlerini içinde bulunduran cevizin, zeka gelişimine fayda sağladığını, kolesterolü düşürdüğünü, tansiyonu düzenlediğini ve kalp hastalıklarını engellediğini ifade etti.

Ceviz üretiminde yüzde 46.8’lik paya sahip olan Çin'in ilk sırada olduğuna dikkat çeken Bayraktar, Çin’i ceviz üretiminde yüzde 15.1’lik payla ABD, yüzde 13’lük payla İran ve yüzde 5.3 ile Türkiye'nin takip ettiğini belirtti. Tüketiminin günden güne arttığı cevizin, üretim artışının tüketim hızına yetişemediğini söyleyen Bayraktar, cevizin gen merkezleri ve anavatanları arasında bulunan, ceviz üretiminde en önemli ülkeler arasında yer alan Türkiye’nin, bu zenginliğe uygun miktarda üretim ve ihracat yapamadığını dile getirdi.

Şu Anki Potansiyeli Yüzde 40 Arttırmalıyız

2016 senesinde 58 bin 850 ton kabuklu ceviz ithalatına 139.4 milyon dolar, 5.8 bin ton kabuksuz ceviz ithalatına ise 33.4 milyon dolar döviz ödendiğine işaret eden Bayraktar, ceviz ithalatının önüne geçemediklerini söyledi. İthalat için ödenen toplam tutarın 172.8 milyon dolara ulaştığına işaret eden Bayraktar, kabuklu ceviz ithalatının 64.6 milyon dolarlık bölümünün ABD’den, 20.9 milyon dolarlık bölümü Özbekistan’dan, 27.7 milyon dolarlık bölümünün Şili’den, 14.4 milyon dolarlık bölümü Ukrayna’dan gerçekleştirildi. Kabuksuz ceviz ithalatında ilk üç sırada 14.8 milyon dolarla Özbekistan, 5.5 milyon dolarla Ukrayna, 4.4 milyon dolarla ABD bulunuyor.

Bu duruma rağmen 2016’da 3.4 ton kabuklu, 2 bin 380 ton da kabuksuz ceviz ihracatı gerçekleştirildiğine işaret eden Bayraktar, ceviz için hedeflerinin önce ülkeye yetecek oranda sonra ise ihracatçı pozisyonuna gelmek olduğunu anlattı.