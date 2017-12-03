O Ülke İle Ekonomik İlişkiler Dengesiz

Başbakanın yarın başlayacak olan ve 6 Aralık tarihine kadar devam edecek olan, Güney Kore'ye gerçekleştireceği resmi ziyarette, Güney Kore ile Türkiye arasındaki karşılıklı yatırım ve ekonomik ilişkilerin gündeme gelmesi öngörülüyor.

DEİK Türkiye-Kore İş Konseyi Başkanı olarak görev yapan Tamer Saka, başbakanın yapacağı Güney Kore turu öncesi ülkeler arasında yaşanan ekonomik ilişkilere yönelik değerlendirmelerde bulundu.

İki ülke arasındaki var olan ekonomik ilişkinin temelinde Güney Kore'nin Türkiye içerisinde gerçekleştirdiği yatırımlar olduğuna dikkat çeken Saka, bu olaya Türkiye çerçevesinden bakıldığında dengesiz bir durumun söz konusu olduğunun altını çizdi.

Saka Türkiye'nin yapacağı ithalatların, Türkiye ekonomisine katkısının en fazla olacağı şekilde yapılması gerektiğinden bahsederek, ihracatlarında olabildiğince artması gerektiğine vurgu yaptı.

Güney Kore ve Türkiye'nin ticaretleri çerçevesinde Türkiye'nin aleyhi doğrultusunda oluşan açığın 2014 sene içerisinde yaklaşık 7 milyar dolar civarında olduğundan bahseden Saka, oluşan bu açığın son üç sene içerisinde azalma eğilimi gösterdiğini belirtti.

Kısa ve Orta Vadede Açığı Kapatmak Mümkün Değil

Türkiye'nin Güney Kore'ye ihraç yaptığı her bir dolarlık ürünün karşılığı olarak Güney Kore'den 12.3 dolar değerinde mal ithal edildiğini belirten Saka, bahsi geçen ülke ve Türkiye arasında ki açığın kısa veya orta vade çerçevesinde kapatmanın henüz mümkün olmadığını ifade etti.

Toplamı 300'ü aşan Güney Kore sermayeli şirketlerin, 2017 senesinin ilk yarısından itibaren Türkiye'de iki milyar dolardan fazla yatırımlarının bulunduğunu dile getiren Saka, yatırım alanında öncelikle LG şirketinin ve Hyundai'nin öne çıktığını belirtti.

Söz konusu şirketlerin ülkedeki yatırımlarını artıracaklarını belirten Saka, bu konuda önemli olanın parasal açıdan değer olmadığını, Türkiye'ye bu yatırımlarla gelecek teknolojinin önem taşıdığını ifade etti.

Teknolojinin transferi açısından Türkiye'de olumlu yönde ilerlemeler kaydedildiğini aktaran Saka, Güney Kore'nin sahip olduğu eğlence sektörü, finans sektörü, bilişim teknolojileri sektörünün değerlendirilmesi gerektiğine değindi.

Turizm Sektörüne Odaklanılmalı

52 milyonluk nüfustan oluşan Güney Kore'ye ulaşabilmek adına turizm sektörü odaklı çalışmalar yapılmasının fayda sağlayacağına değinen Saka, Güney Korelilerin ithal edilen malların yanı sıra başka hizmetlere de taleplerinin yükselişte olduğunu belirtti. Bu konuda turizm sektörünün öncü olabileceğine dikkatleri çeken Saka, geçtiğimiz sene içerisinde Türkiye'ye giriş yapmış yabancı ziyaretçi sayısının 25.4 milyon civarında olduğunu fakat bu rakam içerisinden yalnızca 106 bin 904 kişinin Güney Kore pasaportu taşıdığını sözlerine ekledi.