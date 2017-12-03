Otomotiv Sektörü İhracatta Rekor Kırdı!

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nden derlenen veriler doğrultusunda 2017 senesinin Kasım ayı içerisinde otomotiv sektöründeki ihracat, 2016 senesinin aynı ayıyla karşılaştırıldığında yüzde 17 oranında artış yakalayarak 2.6 milyar dolar seviyesine yükseldi.

Otomotiv sektörü mart ayı içerisinde gerçekleştirdiği 2.7 milyar dolar değerindeki ihracat rakamından sonra, aylık bazda zirve rakamlarının en yüksek ikinci değerine ulaştı. Ayrıca otomotiv sektörünün kasım ayı içerisinde Türkiye ihracatından almış olduğu pay ise yüzde 19.4 olarak belirtildi.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Başkanı Orhan Sabuncu konu hakkında değerlendirmelerde bulunarak kasım ayı içerisinde bütün ana mallarda ihracat artışı olduğunu belirtti.

Çift Haneli Artışlar

Yan sanayide, binek otomobillerde, eşya taşımak için kullanılan motorlu taşıtlarda da çift haneli artışların yaşandığını dile getiren Sabuncu, ülke olarak baz alındığında otomotiv pazarı içerisinde liderliğini koruyan Almanya'ya Türkiye üzerinden yapılan ihracatta yüzde 3 artış görüldüğünü belirtti.

2008 senesi içerisinde 24.7 milyar dolar ihracat rekoru kırmış olan otomotiv sektörünün, 11 aylık dönem içerisinde yenilediğini belirten Sabuncu, art arda 11 senenin ihracat şampiyonu olduklarını vurguladı.

Otomotiv endüstrisinin mal grupları baz alındığında binek otomobilin ihracatı toplam yüzde 13 oranında artış yakalayarak 1 milyar 77 milyon dolar seviyesine yükselirken, otomotiv yan sanayinin ihracatı ise yüzde 22 artış yakalayarak 905 milyon dolar seviyesini gördü.

Binek Otomobil Grubunda Gerileme

Kasım ayı içerisinde binek otomobilde Amerika Birleşik Devletleri ve Fas'a yönelik ihracat yüzde 100'lük bir oranda artarken, Belçika'ya yapılan ihracat yüzde 89'luk oranla, İsrail'e yapılan ihracat ise yüzde 56'lık oranla artış yaşadı. Otomotiv pazarında öncü kabul edilen ülkelere ihracatlar ise sırasıyla İtalya'ya yüzde 5'lik oranda, Fransa'ya yüzde 18'lik oranda, Almanya'ya ise yüzde 27'lik oranda azalma gösterdi.