Tropikal Meyveler Gıda Ticaretinin Yeni Gözdesi
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Tropikal Meyveler Gıda Ticaretinin Yeni Gözdesi


Tropikal Meyveler Gıda Ticaretinin Yeni Gözdesi
Tropikal Meyveler Gıda Ticaretinin Yeni Gözdesi Tuğçe Gürel - Tarih: 2017-12-03 Saat: 16:52:09
Anasayfa Eko Gündem Tropikal Meyveler Gıda Ticaretinin Yeni Gözdesi

Küresel gıda ticaretinde tropikal meyvelere olan taleplerde artış yaşandığı belirtildi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün oluşturduğu Gıda Görünümü raporu kapsamında elde edilen bilgiler doğrultusunda tropikal meyvelerden bazıları yapılan ticari anlaşmalarla ve ulaşımda yaşanan gelişmelerle birlikte tüketicilerin tercihlerindeki değişiklik neticesinde uluslararası gıda ticareti alanında hızlı bir büyüme sergiledi. 

Yayımlanan rapor doğrultusunda tropikal meyvelerin, tarımsal gıda ürünlerinin arasındaki en değerli yeri oluşturduğu belirtilirken, bahsi geçen meyvelerin 2017 senesi içerisindeki ticaret hacimlerinin, geçtiğimiz senedeki ticaret hacimleriyle karşılaştırılması noktasında miktar baz alındığında yüzde 5.2 oranında artış gösterip, 7 milyon tona, değer baz alındığında ise 10 milyon dolara ulaşacağı belirtildi. 

Küresel Üretim Tropikal Meyvede 32.2 Milyon Tona Ulaşacak

Papayanın, avokadonun, mangonun ve ananasın küresel üretimlerinin bu sene içerisinde 32.2 milyon tonu bulacağı ifade edilirken, söz konusu rakamın 2008 senesi içerisinde 69 milyon ton olduğu belirtildi.

Rapor kapsamında tropikal meyvelerdeki üretim miktarının son on sene içerisinde yüzde 3.6 artarak, bu ürünlerin üretiminin yüzde 58'inin Asya'da yetiştirildiği, yüzde 25'inin Latin Amerika'da yetiştirildiği ve yüzde 16'sının ise Afrika'da yetiştirildiği belirtildi. 

Söz konusu rapor kapsamında, tropikal meyvelerde küresel talebin en çok olduğu ürün mango, ananas ve avokado olarak belirtilirken, 1990 senesinden sonraki dönemde avokadoya gelen taleplerin yüzde 14 oranında, ananasa gelen taleplerin yüzde 11 oranında arttığı belirtildi. Gelen bu talepler belirtilen süre içerisinde papayada yüzde 9 oranında artarken, mangoda ise yüzde 10 oranında artış gösterdi. 

Türkiye'de Dış Ticaret Hacminde Artış

Tropikal meyvelerin ülkemizde yapılan gıda ticaretindede artış gösterdiği belirtilirken, TÜİK verilerinden elde edilen bilgiler doğrultusunda söz konusu meyvelerin dış ticaret hacimlerinin 2012 senesinde 5 milyon 991 bin 30 dolardan oluşan kısmının ithalat olduğu, 33 bin 553 dolardan oluşan kısmının ise ihracat olduğu ifade edildi. 

2016 senesinin geçtiğimiz seneyle karşılaştırılması sonucunda Türkiye'nin dış ticaret hacminin yüzde 20 artış yaşadığı görülürken, 7 milyon 226 bin 669 dolara yükseldiği belirtildi. Öte yandan dört ana tropikal meyvenin ithalatı için ödenmiş olan miktarın 7 milyon 100 bin 500 dolar olduğu vurgulanırken, ananas, mango, avokado ve papayadan oluşan bu meyvelerden gelen ihracat gelirinin ise 126 bin 169 dolar olduğu belirtildi. 

Gıda ve Tarım Örgütü Tropikal Meyve Ananas papaya mango avokado
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