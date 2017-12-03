Aşırı Avlanma Sonucu Hamsi Fiyatı 25 TL'yi Görebilir
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Aşırı Avlanma Sonucu Hamsi Fiyatı 25 TL'yi Görebilir


Aşırı Avlanma Sonucu Hamsi Fiyatı 25 TL'yi Görebilir
Aşırı Avlanma Sonucu Hamsi Fiyatı 25 TL'yi Görebilir Tuğçe Gürel - Tarih: 2017-12-03 Saat: 17:20:30
Anasayfa Eko Gündem Aşırı Avlanma Sonucu Hamsi Fiyatı 25 TL'yi Görebilir

Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, açıklamalarda bulunarak aşırı avlanma ve ağların erken çekilmesi sebebiyle hamsi fiyatında artış yaşanabileceğini dile getirdi.

Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı olarak görev yapan Hamdi Arslan, açılamalarda bulunarak, Karadeniz'de son seneler içerisinde yapılan  en çok balık avının bu yıl gerçekleştirildiğini belirtti. 

Palamuttan istediği performansı alamayan balıkçıların yanlış avlanma yaptıklarını, kasım ayının ortalarında gerçekleştirmeleri gereken avın eylül ayında yapıldığını belirten Arslan, sezon içerisinde 300 bin ton balık avlandığını dile getirildi. Aşırı avlanma kaynaklı olarak av miktarlarında düşüş yaşandığının altını çizen Arslan, havaların düzelmesi halinde içinde bulunduğumuz aralık ayında da tezgahlarda hamsinin bol olabileceğini dile getirdi. 

Bu Dönem Balık Sezonu Erken Bitebilir

Hamsinin kaybolduğunu ve daha soğuk sulara gitmek için göç gerçekleştirdiğini belirten Arslan, bu dönem sezonun erkenden biteceğini bunun sebebinin ise ağların gereken zamandan önce toplanması olduğunu ileri sürdü. 

Hamsi Fiyatları Tekrar Yükselerek 25 TL Seviyesine Ulaşabilir

Ağların erken çekilmesiyle birlikte av miktarında yaşanan azalma sonucunun fiyatlara da yansıyacağını belirten Arslan, Giresun içerisinde 5 TL'den alıcı bulan hamsinin 10 TL ile 15 TL seviyesine çıktığını belirtti. İlerleyen günlerde vatandaşların hamsi yemesinin, yaşanan sorundan dolayı imkansız hale geleceğini belirten Arslan, hamsi fiyatlarının 20 TL ile 25 TL seviyesine çıkabileceğini vurguladı. 

Kasım Ayında Hamsi Fiyatı 20 TL'ye Kadar Ulaşmıştı

Öte yandan Kasım ayı içerisinde Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı olan Kapıdağ açıklarında avlanılan Bandırma Hamsi'sinin fiyatıda açık artırmayla satılmış ve çekişmeli geçen pazarlıklar sonucunda hamsi dolu kasalar 220 TL ile 240 TL arasında alıcı bulmuştu. Kilosu Balıkesir'de 20 TL'ye ulaşan hamsi için, balık komisyoncusu Emin Gürer yaptığı açıklamada hamsiciliğin bu sene zayıf olduğundan yakınmıştı. 

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