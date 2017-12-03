Hükümetten Engelli Vatandaşlara 5 Bin Kişilik İstihdam Müjdesi!

Ak Parti Altındağ İlçe Kongresi'ne katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, açıklamalarda bulunarak Ankara'da bulunan tüm eksikliklerin bakanlıklarla beraber yapılan çalışmalar sonucunda belirlendiğini ve konu hakkında ciddi adımlar atılarak çalışmaların hız kazanacağını dile getirdi.

15 tesisin toplam da 249 milyon TL değerinde yatırımla temelinin atıldığına değinen Sarıeroğlu, parti içerisinde bu dönemlerde görev yapmanın herkes için onur olduğunu savundu. Önlerinde üç adet seçimin olduğunu dile getiren Sarıeroğlu, Türkiye ekonomisinin emin adımlarla ilerlediğini belirtti.

İstihdamda Artış Sürüyor

Büyüme oranlarında yaşanan artışların devam ettiğine değinen Sarıeroğlu, kapasite kullanım oranlarında da artışın sürdüğünü ifade etti. Turizmde sıkıntılı günler yaşandığını belirten Sarıeroğlu, bu sıkıntılı günlerin geride kaldığını ve istihdamda yapılan artışların sürdürüldüğünü aktardı.

3 Aralık tarihinin Dünya Engelliler Günü olmasından dolayı engelli olan vatandaşlar için yapılan çalışmalardan bahseden Sarıeroğlu, bahsi geçen konuda ortaya güçlü politikalar çıkartıldığını ve uygulamaya koyulan politikalarla engelli vatandaşların bir çok başarıya imza attığını belirtti. Geçmiş dönemlerde kamuda istihdam edilen 5 bin civarı engelli olduğunu kaydeden Sarıeroğlu, bu rakamın günümüzde 55 bin seviyesine kadar ulaştığına değindi.

Engelli Vatandaşlara Müjde

Engelli vatandaşlar için müjde veren bakan, 2018 senesinin ilk çeyreği ve son çeyreği çerçevesinde toplam 5 bin kişinin istihdamının yapılacağını duyurdu. Bahsi geçen dönemlerde sınav sonuçlarının uzun süre geçerliliğini korumasını isteyen engelli vatandaşların talepleri içinde uygulama yapılacağını belirten Sarıeroğlu, konuşması sırasında taşeron işçiler hakkındaki son durumları da paylaştı.

Taşeron Konusunda Açıklama Yapılacak

Taşeron işçiler konusunda az bir zaman kaldığını ifade eden Çalışma Bakanı, Maliye Bakanlığı ile görüşmelerin sonucunda samimi bir çalışmanın ortaya çıktığını ve bu çalışmayı yakın bir zaman dilimi içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ya da Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklayacağını sözlerine ekledi.

Kongrede konuşma gerçekleştiren Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ise, Altındağ Belediyesinin yapmış olduğu hizmetler karşılığında bir para alınmadığını belirterek, yapılan hizmetlerin belediyenin bütçesinden karşılandığını dile getirdi.