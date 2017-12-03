Yurt Dışına Mal Varlığı Kaçırmak İsteyen İş Adamlarına Cumhurbaşkanı’ndan Tepki!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine üyelerine uyarıda bulundu. Bazı iş adamlarının varlıklarını yurt dışına kaçırma gayretine girdiğini duyan Erdoğan, bunu yapanları vatan hainliği ile suçladı. Kabine üyelerine de bu eylemlerini gerçekleştirmelerine izin vermemeleri için uyarıda bulundu.

Ak Parti Muş İl Başkanlığı kongresinde konuşan Recep Tayyip Erdoğan, buradan kabineye seslendi. Varlıklarını yurt dışına kaçırmak isteyen iş adamlarını göstererek, kabine üyelerine bu eyleme asla müsaade etmemelerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu gerçekleştirmek isteyen iş adamlarını da vatan hainliği ile suçladı.

Cumhurbaşkanı Ağrı’ya Müjde Verdi!

Ağrı’da da konuşma yapan Erdoğan, 400 yataklı Ağrı Devlet Hastanesi’nin yapımının bittiğini söyledi. Erdoğan, bu hastanenin inşaatının uzun sürmesine neden olanlardan da hesap sorulacağını belirtti.

Ağrı’ya iki müjdeyi birden veren Cumhurbaşkanı, hastanenin tamamlanmasının yanında İbrahim Çeçen Üniversitesine de tıp fakültesinin geleceğini söyledi. Mart ayının sonunda devlet hastanesinin de hizmete sunulacağını belirtti

Tarım ve hayvancılığa da değinen Erdoğan, havaalanına geçe yıl 235 bin kişi geldiğini ve bu sayının daha da artıp milyonlara ulaşacağını söyledi. Bu amaç için turizmi de hareketlendireceklerini söyleyen Erdoğan, geçen yıl Ağrı’ya 29 bin turistin geldiğini ancak Ağrı’nın güzelliğiyle milyonlarca turiste ev sahipliği yapabileceğini söyledi.

Hayvancılığa da getirilen teşvikten bahseden Erdoğan, büyükbaşta 50 hayvan altında veya üzerinde besleyenlere 250 lira bakanlık tarafından verileceğini belirtti. Bunun yanında küçükbaş için de 25 lira verileceğini açıkladı.

Şehirlerde gerçekleştirilen il kongreleri devam ediyor.