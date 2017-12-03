142 Yıllık Rüya Gerçek Olurken 50 Şehri de İlgilendiriyor!

Karadeniz-Akdeniz Yolu Projesi çalışmalar sona erdi. İkinci Abdülhamid zamanında projesi çizdirilen ve ilk kez Sultan Abdülaziz dönemine gündeme gelen 142 yıllık proje bitti.

Osmanlı padişahlarından olan Sultan Abdülaziz döneminde ilk defa gündeme getirilen ve Dereyolu denilen Karadeniz- Akdeniz Tolu projesi tamamlandı. İkinci Abdülhamit zamanında Fransız mühendislere çizdirilen projenin ihalesi 2008 yılında yapıldı. Projeye şu ana kadar 696 milyon TL harcama yapıldı. Projenin toplam bedeli ise 926 milyon TL’yi bulacak.

Atadan Gelen Proje Sonunda Hayat Buldu!

Orta ve Doğu Karadeniz’i birbirine bağlayacak olan Karadeniz-Akdeniz projesi, Hatay, Adana, Kahramanmaraş, Kayseri, Sivas ve Ordu’nun il sınırları içerisinden geçiyor.

Türkiye’nin 50 ilini dolaylı şekilde ilgilendiren bu proje, kuzey kıyımızın yani Karadeniz’in kapılarını Akdeniz ve İç Anadolu’ya açacak. Bu proje sayesinde ordu üzerinden Gürcistan ve Rusya gibi Karadeniz’e kıyısı bulunan ülkelere ihracat kolaylaşacak. Dereyolu’nun yani Karadeniz- Akdeniz yolunun toplam uzunluğu 818 kilometre. Projenin en önemli etabı da Ordu ilinin sınırları içerisinde olan bölümü. Ordu ilinin güzergahında bulunan Melet Irmağı boyunca 100 kilometrelik yolun yarısı yani 50 kilometrelik kısmı tamamlanıp asfaltlanarak trafiğe açıldı.

Bu proje Osmanlı’dan bu yana önemli hayallerden biriydi. 2008 yılında yapımına başlanana projenin sonlarına geliniyor. Bu proje ile İç Anadolu ile Akdeniz bölgesinden alınan ihracat ürünleri bu yol üzerinden Karadeniz’e yani Ordu’ya ulaştırılacak. Hatay’dan başlayan bu yol Ordu ekonomisini de uçuracak.

Yapılan bu yol sadece ihracata değil turizme de büyük katkıda bulunacak.