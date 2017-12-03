Bakandan Taşerona Son 1 Hafta Müjdesi!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu aylardır gündemden düşmeyen taşeron konusunda bir açıklamada daha bulundu. Taşeronla ilgili yeni açıklamalarda bulunan Sarıeroğlu, Twitter hesabından son bir hafta müjdesini verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ve Başbakan Binali Yıldırımın koordinasyonunda son aşamaya gelindiğini söyleyen Bakan, bir hafta içinde konunun TBMM’de görüşüleceğini belirtti.

Taşeron konusunda çok az zaman kaldı diyen Sarıeroğlu, Maliye Bakanlığı ile çok samimi bir çalışma yapıldığını ve kendisinin de içine sindiğini söyledi. Meselenin çok yakında Cumhurbaşkanı veya Başbakan tarafından açıklanacağını belirtti.

Diğer taraftan da Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz Cuma günü yaptığı açıklamada taşeron işçi meselesinin bu hafta bittiğini söylemişti.

Son Ana Gelindi!

Aylardır gündemden düşmeyen ve herkesin merakla beklediği haberlere artık günler kaldı. Taşeron işçilerinin kadroya alınması ile ilgili iki bakanlık aylarca çalışma yürütmüştü. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı sıkı bir çalışma süresi gerçekleştirerek taşeron meselesini masaya yatırmışlardı.

Birçok eleştiri de alan konu sonunda sonuca ulaştı. İki bakanlığın bir araya gelerek sıkı bir çalışma yapması, taşeron meselesini çözüme kavuşturdu. Konu ile ilgili muhalefet ve sendikalar cephesinden oldukça eleştiri gelmişti. Bazı sendikalar ise bakanlığa yardım etme talebinde bulunmuştu. Ancak bakanlık tek başına çalışmayı istemişti.

Taşeron işçilerin merakla beklediği sonuç önümüzdeki günlerde, bir hafta içinde açıklığa kavuşacak. Taşeron işçilerin kadroya alınması konusundaki çalışmaların sonuna gelinmesinin ardından, Bakan Sarıeroğlu, konu ile ilgili müjdeyi Cumhurbaşkanı ya da Başbakan’ın vereceğini söyledi.