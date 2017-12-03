Youtube, Sosyal Medya Devlerini Yaktı Geçti!

Günümüzde en çok reklam alan siteler sosyal medya siteleri. Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal paylaşım siteleri günümüzde daha fazla ön plana çıksa da, Youtube bu siteleri gerisinde bıraktı. Youtube’ın reklam gelirleri 2017 yılında 5,6 milyar dolara ulaştı.

İstanbul Sosyal Medya Derneği’nin Başkan Yardımcısı Funda Şen konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sosyal medyanın reklam stratejileri üzerindekine etkilerine dair değerlendirmelerde bulunan Şen, sosyal medya devlerinin markaların pazardaki duruşlarını güçlendirmeleri yönünde hem dost hem de düşman olduğunu söyledi. Sosyal medyanın etkisini yıllardan beri gözlemlediğini söyleyen Şen, sosyal medya sayesinde bir markanın bir anda çok ünlü olduğunu, bir markanınsa anında düşüş yaşadığını söyledi.

Artık Türkiye’de Farkında!

2015 yılında sosyal network kanallarının reklamlardan 8,3 milyar dolar kazandığını söyleyen Şen, 2017’nin sonunda bu rakamın 35 milyar dolara yükselmesini beklediklerini dile getirdi. Sosyal medyanın etkisini gören markaların reklamlarını bu yönde arttırarak yatırım yaptıklarını söyleyen Şen, bunun doğru bir tercih olduğunu da belirtti.

Günümüzde en çok kullanılan siteler sosyal medya siteleri olsa da Youtube bu siteleri açık ara farkla geride bıraktı. Dünya üzerinde olduğu gibi artık Türkiye’de de birçok marka Youtube’u aktif bir pazarlama alanı olarak kullanmaya başladı.

Youtube’un, dünyanın en büyük video izleme platformu ve ikinci büyük arama motoru olduğunu söyleyen Şen, Google’dan alındığı günden beri Youtube’un katlanarak büyüdüğünü söyledi. Her gün 5 milyar videonun izlendiği Youtube’a, yine günlük olarak tam 30 milyon ziyaretçi geliyor.