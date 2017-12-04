Türk Telekom‘dan Antalya’ya Akıllı Şehir Uygulaması
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Türk Telekom‘dan Antalya’ya Akıllı Şehir Uygulaması


Türk Telekom‘dan Antalya’ya Akıllı Şehir Uygulaması
Türk Telekom‘dan Antalya’ya Akıllı Şehir Uygulaması Hatice Demir - Tarih: 2017-12-04 Saat: 08:07:21
Anasayfa Eko Gündem Türk Telekom‘dan Antalya’ya Akıllı Şehir Uygulaması

Kars ve Karaman şehirlerinin ardından Türk Telekom 2018 başlarında Antalya’da akıllı şehir uygulamasını başlatmaya hazırlanıyor.

Ülkemizde Kars ve Karaman’dan sonra Antalya’da da yatırıma hazırlanan Türk Telekom akıllı şehir teknolojileri  ile trafikte bekleme süresinden, sokak aydınlatmalarına, karbondioksit salımından, sağlık ve eğitim giderlerine kadar pek çok alanda tasarruf sağlamayı başardı.

Fiber Altyapımız Akıllı Şehirler Üzerinde Yükselecek

Türk Telekom Satış ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ümit Önal, “276 bin kilometrelik fiber ağı ve güçlü altyapısı ile kuruluşumuz, akıllı şehir konseptini uygulayan tek telekomünikasyon şirketidir” şeklinde konuştu. Yakın zamanda 4’ü büyükşehir olmak üzere toplam 10 şehrin daha akıllı şehre dönüştürüleceğini bildirdi.

Örnek Bir Şehir Test Ortamı Olan Karaman Şehri

Önal, Karaman projesinin örnek bir akıllı şehir test ortamı olduğunu belirtti. Akıllı şehirleri belirlerken küçük ve coğrafi açıdan kolayca uygulamaların entegre edilebileceği yerlerin tercih edildiğini ifade eden Önal bu sayede elektrik ve su sistemlerinin kurulu olduğu bölgelerde tasarrufların yüzde 29’lara vardığını açıkladı.

Kars’ın Öncelikli Sorunu Çok Fazla Göç Vermesiydi

Önal, Kars’ın öncelikli sorunun çok fazla göç vermesi olduğunu belirterek sözlerine şu şekilde devam etti: “Halbuki gerek kültürel gerekse kayak sporu açısından yüksek bir turizm potansiyeli olduğunu fark ettik. Ve göçü önlemek amacıyla turizm potansiyelini canlandıracak akıllı şehir çözümleriyle işe başladık. Kayak merkezine ait ödeme sistemlerini elektronik olarak düzenledik. Halk ile iletişim sağlanacak ve  turizmin yönlenlendirileceği yeni bir mobil uygulamanın geliştirilmesini sağladık.”

Antalya İçin Daha Kapsamlı Bir Akıllı Şehir Planı

Hazırlıklarının ve altyapısının tamamlandığı akıllı şehir projesinin Antalya’da gelecek yıl hayata geçirileceğini bildiren Önal bu çalışmanın Türkiye’de şimdiye kadar yapılmış en donanımlı akıllı şehir projesi olacağını sözlerine ekledi.

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