Netaş CEO’su Altay: Yerli Oto Akıllı Olmalı

Basın mensupları ile bir araya gelen Netaş CEO’su Müjdat Altay hem Netaş’ın kat ettiği gelişmeleri hem de gündemi değerlendirdi. Son zamanların en çok konuşulan konularından yerli otomobil hakkında da yorum yapan Altay Türkiye’nin rahatlıkla yerli otomobil üretebileceğini ancak üretim aşamasında işin içerisine inovasyon katmasının zorunluluk olduğunu dile getirdi. Doğru segmentte gerçekleştirilecek bir yerli otomobilin oldukça başarılı olacağını ifade eden Altay otomobillerin de artık akıllı araçlar halini aldığının altını çizdi.

ZTE İle Ortaklığımız Oldukça Önemli

Altay, Çin’in önemli teknoloji firmalarından ZTE ile gerçekleştirilen ortaklığın Avrupa, Afrika ve Ortadoğu pazarında büyümelerini sağlayacak önemli bir yatırım olduğunu dile getirdi. ZTE’nin son 1 yıl içerisinde stok değerlerinin yüzde 80’e yakın oranlarda büyümesinin firmanın başarıları konusunda bir örnek teşkil ettiğini söyleyen Altay kendilerinin Ulak teknolojisi ile sağladıkları gelişim ve insan gücünün ZTE tarafından beğenildiğini ve bu nedenle Türkiye’de bir merkez kurma amacı ile ortaklığa girdiklerini dile getirdi.

Yeni İpek Yolu Projesinin Sinyalizasyonu Bizden

ZTE ile gerçekleştirilen anlaşmalardan en önemlilerden birinin demiryolu iletişimi için kullanılan uluslararası kablosuz iletişim standardı GSM-R alanında gerçekleştiğini belirtirken bu çalışmanın Çin tarafından tarihi ipek yolunun yeniden canlanması amacı ile geliştirilen Tek Yol Tek Kuşak projesinde uygulanacağını da ifade etti. Hızlı trenlerin kullanılacağı bu yeni ipek yolunda tren sistemlerinin haberleşmesi Netaş’ın geliştirdiği GSM sinyalleri üzerinden olacak.