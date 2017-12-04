Türk Telekom 100 Milyon Dolar Kredi Aldı
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Türk Telekom 100 Milyon Dolar Kredi Aldı


Türk Telekom 100 Milyon Dolar Kredi Aldı
Türk Telekom 100 Milyon Dolar Kredi Aldı Hatice Demir - Tarih: 2017-12-04 Saat: 09:01:00
Anasayfa Şirketler Türk Telekom 100 Milyon Dolar Kredi Aldı

Türk Telekom Bank of America’dan 100 milyon dolar tutarında uzun vadeli kredi aldı.

Son zamanlarda kurumu devletten satın almış olan OTAŞ firmasının borçlarını ödememesi nedeniyle sık sık gündeme gelen Türk Telekom yatırımlarına devam edebilmek amacı ile Amerika’dan kredi aldığını Kamu Aydınlatma Platformu’na bildirdi. Amerika’nın en büyük bankaları arasında yer alan Bank of America ile yapılan anlaşma kapsamında 100 milyon dolar kredi alan firma kredinin vadesinin 2021 yılının Ocak ayında dolacağını ve anaparanın tamamının bu tarihte ödeneceğini söyledi. Alınan kredinin yıllık faiz oranı ise yüzde 1,85 olarak açıklandı.

ABD Faizleri Türkiye’ye Göre Daha Avantajlı

Konu ile ilgili yorum yapan analistler kurumun sermayesi ile ilgili bir sorun yaşanmadığını ancak özellikle akıllı şehir projeleri ile öne çıkmak isteyen firmanın bu kredi ile yeni yatırımlarını finanse edeceklerini ifade ediyor. Türkiye’deki faiz oranlarının yüksek olması ve talep edilen tutarın da dikkat çekici oluşu nedeniyle kredi maliyetlerinin çok daha düşük olduğu ABD üzerinden bu anlaşmanın yapılmasının oldukça mantıklı bir karar olduğuna değinen uzmanlar Telekom’un ortaklık yapısında gerçekleştirilecek bir satış ya da devrin kredi ile ilgili bir sorun oluşturmayacağını dile getirdi.

OTAŞ Konusu Hala Belirsiz

Türk Telekom’u devletten Türk bankalarından aldıkları krediler ile satın alan ancak uzun zamandır kredi ödemelerini gerçekleştiremeyen OTAŞ konusundaki belirsizlikler ise devam ediyor. Türkiye’nin en değerli şirketlerinden biri olan Türk Telekom’u OTAŞ’tan satın almak ya da devletin geri almasından sonra devletle yeni bir anlaşma yapmak isteyen farklı şirketler mevcut ancak şimdilik bankaların alacaklarını tahsil edebilmesi için farklı yöntemler araştırılmaya devam ediliyor.

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