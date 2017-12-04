Bitcoin 11 Ayda 11 Kat Para Kazandırdı

Toplam piyasa değeri 20 milyar dolara ulaşan sanal para birimi Bitcoin sert hareketler ile yükselişine devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 11 bin dolar seviyesine ulaştıktan sonra en büyük sanal para borsalarında yaşanan kilitlenmeler nedeni ile insanlar paralarına ulaşamamış ve hızlı bir düşüş yaşayan Bitcoin 9 bin dolar seviyesine gerilemişti. Ancak kısa sürede kendini toparlayan kripto para yeniden hızlı bir yükseliş gerçekleştirerek Türkiye saati ile gece vakitlerinde 11 bin 831 dolara ulaşarak yeni bir rekor kırdı.

2017 Başında 1000 Dolardı

Hakkındaki tartışmaların bitmediği sanal para birimi Bitcoin sadık yatırımcılarına sadece 11 ayda 11 kat para kazandırdı. Sene başında bin dolar seviyesinde olan bu para biriminin Aralık ayı başında 11 bin doların üzerine çıkması daha önce yatırım yapmamış birçok insanın acaba çok mu geç kaldık şeklinde düşünmesine neden oldu. Geçtiğimiz hafta yaşanan yükselişin ardından Coinbase ve Gemini adındaki iki borsası aşırı talepten dolayı ulaşılamaz hale gelmişti. Borsa yetkilileri ise yaşanan bu sorunun yeni kullanıcı hesaplarından kaynaklandığını ifade etmiş ve çözmek için sistemlerini genişleteceklerini duyurmuşlardı.

Bitcoin İle Vadeli İşlemler Başlayacak

Bu hafta Bitcoin’deki yükselişin temel nedenlerinden birisi ise farklı firmaların bu para birimi ile vadeli işlemler yapmak için çalışmalara başladığını duyurması oldu. CME firması Bitcoin ile hazırlanacak vadeli kontratların bu ay içinde işleme açılacağını, CBOE ise Bitcoin ile vadeli işlem başvurusu gerçekleştirdiğini açıkladı. Kabul görme seviyesi arttıkça bitcoinin de yükselişi devam edecek gibi görünüyor.