Gıda Ambalajlarına Teşvik Geliyor
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Gıda Ambalajlarına Teşvik Geliyor


Gıda Ambalajlarına Teşvik Geliyor
Gıda Ambalajlarına Teşvik Geliyor Hatice Demir - Tarih: 2017-12-04 Saat: 09:35:10
Anasayfa Eko Gündem Gıda Ambalajlarına Teşvik Geliyor

Bakan Tüfenkci ambalaj standartlarına uyum sağlama aşamasında maliyetlerin azaltılması için teşvik uygulanabileceğini belirtti.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci basın mensupları ile bir araya gelerek çeşitli açıklamalarda bulundu. Son zamanlarda gıda fiyatlarında yaşanan artışın önüne geçebilmek amacı ile alınan önlemlerin orta vadede etkilerini göstermeye başlayacağını ifade eden Tüfenkci gıdanın bozulmadan tüketiciye ulaşması için düzenlenen ambalaj standartlarının ek bir yük oluşturmaması için bir teşvik mekanizması oluşturulacağını sözlerine ekledi.

Gümrüklerde Elektronik Alt Yapıyı Tamamladık

Gümrüklerdeki önemli bir sorun olarak dile getirilen ordino belgeleri ile ilgili de konuşan Tüfenkci Türkiye’nin yıllardır gümrüklerde bu belgeyi talep etmediğini belirtti. Daha hızlı ve başarılı bir gümrük idaresi için elektronik altyapı ihalelerini tamamladıklarını ifade eden Bakan, 2018 yılından sonra bu alanda kağıt ile işlemin sona ereceğini ve tüm işlemlerin elektronik ortamda gerçekleştirileceğini söyledi.

Tarımda Sorunumuz Üretim Değil Pazarlama Aşamasındaki Ziyan

Türkiye’nin tarım alanında yaşadığı sorunun üretim değil pazarlama ve satış aşamasında yaşanan ziyan olduğunu dile getiren Bakan Tüfenkci TÜİK istatistiklerine göre 2016 yılında toplam 30,3 milyon ton sebze ve 19 milyon ton meyve üretildiğini ve bu üretim miktarı ile dünyanın sayılı üreticileri arasında yer aldığımızı ifade etti. Üretim aşamasında yaşanmayan problemlerin pazarlama ve satış noktalarında belirdiğini dile getiren Bakan mevcut üretilen miktarın yüzde 25’ine yakın bir kısmının pazarlama ve depolama kısmında zayi olduğunu söyledi. Bu zayiatı önlemek amacı ile çeşitli modernizasyon çalışmalarının yapıldığını belirten Tüfenkci toptancı hallerinin modernizasyonu, üretici örgütlerinin pazarlama aşamalarında daha aktif hale gelmesi, sebze ve meyve ticaretinde izlenebilirliğin sağlanması gibi önemli çalışmaları olduğunu sözlerine ekledi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci gıda ambalaj
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